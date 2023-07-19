Анвар Нургалиев рассказал о состоянии детей погибшей в ДТП блогерши Дианы Сафаровой

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В мае этого года в ДТП скончалась известная блогерша Диана Сафарова, у женщины остались трое несовершеннолетних детей: старшая дочь и мальчики-близнецы.
Дядя Дианы певец Анвар Нургалиев рассказал в своих социальных сетях о том, как складывается жизнь детей.
— Наконец-то вырвались к детишкам, давно их не видел, не было времени. Но соскучился по ним, конечно. Учились кататься на двухколесном велосипеде, — рассказал Анвар Нургалиев.
Что касается старшей дочери Дианы Сафаровой, то девочка тяжело переживает потерю и редко появляется в социальных сетях Анава Нургалиева.
Известно, что в жизни детей участие принимает и их отец. Как отметил дядя погибшей, его присутствие очень помогает.
Напомним, что смертное ДТП произошло в поселке Чишмы в ночь на 9 мая. По информации ГИБДД РБ, «Хонду» женщины подрезал пьяный водитель автомобиля «Тойота». На данный момент мужчина находится под домашним арестом.
Похоронили Диану Сафарову в поселке Чишмы, проститься с ней пришли толпы неравнодушных.