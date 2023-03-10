Водителю насмерть сбившему пьяным четырех девушек в Башкирии скостили срок до 11 лет

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила о том, что Верховный суд республики Башкортостан смягчил приговор Марсу Гузаярову, который минувшим летом пьяным сбил четверых девушек, которые шли по обочине дороги. Тогда на трагедию отреагировал лично глава республики Радий Хабиров. На оперативке, прошедшей в тот же день глава заявил, что «негодяй понесет наказание» и взял под личный контроль ДТП с четырьмя жертвами.
Наказание Марс Гузаяров получил в конце прошлого года Чекмагушевский межрайонный суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал выплатить компенсацию семьям погибших девушек. Однако в начале нынешнего года стало известно о том, что защитник Гузаярова подал апелляцию, которую сегодня и рассмотрел Верховный суд республики.
10 марта суд апелляционной инстанции смягчил назначенное Гузаярову наказание до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор Чекмагушевского межрайонного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения.
Вчера, 9 марта Кировский райсуд Уфы пересмотрел дело о другом резонансном ДТП, произошедшем летом 2022 года в Уфе. В суд по требованию прокуратуры вернули ранее прекращенное дело в отношении Дарьи Сорокиной, которая насмерть сбила на пешеходном переходе в Уфе маму с 4-летним малышом. Дело было прекращено за примирением сторон, обвиняемая выплатила мужу женщины компенсацию и он ходатайствовал о прекращении дела, суд ходатайство удовлетворил, но прокуратура с решением суда не согласилась и вернула дело в суд.
Вчера женщину, которая воспитывает годовалого малыша, Кировский районный суд Уфы признал виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет. В последнем слове Сорокина плакала и раскаивалась, говорила девушка и о том, что «никогда не хотела убивать».
Тем же летом в Башкирии произошла еще одна жуткая авария, но уже с пассажирским транспортом. С попутным грузовиком столкнулась маршрутка «Уфа-Языково», в тот же день посыпались подробности, выжившие пассажиры рассказали, что водитель говорил за рулем по телефону и набирал пассажиров, которые ехали стоя. В результате ДТП погибли 6 пассажиров, водитель не пострадал, в конце января нынешнего года он услышал приговор суда — 4,5 года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии-поселении.