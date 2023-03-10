Водителю насмерть сбившему пьяным четырех девушек в Башкирии скостили срок до 11 лет

Тем же летом в Башкирии произошла еще одна жуткая авария, но уже с пассажирским транспортом. С попутным грузовиком столкнулась маршрутка «Уфа-Языково», в тот же день посыпались подробности, выжившие пассажиры рассказали, что водитель говорил за рулем по телефону и набирал пассажиров, которые ехали стоя. В результате ДТП погибли 6 пассажиров, водитель не пострадал, в конце января нынешнего года он услышал приговор суда — 4,5 года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии-поселении.