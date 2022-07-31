Вторая неделя жутких ДТП в Башкирии продолжается — она унесла жизни 15 человек

Текущая неделя с 25 по 31 июля еще продолжается, но хочется верить, что количество жертв ДТП уже не увеличится. Если учитывать количество погибших 25 июля, о котором мы говорили выше — 11 человек, то за текущую неделю на дорогах погибли 15 человек. Среди них и сбитые на пешеходном переходе в Уфе мама с 4-летним малышом, которых сбила другая молодая мама. Сначала женщина объясняла произошедшее тем, что отвлеклась на своего ребенка, однако позже изменила свои показания. ДТП оказалось крайне резонансным в том числе и потому, что проблемы организации движения на дорогах остро «оголились».