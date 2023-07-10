5 нарушений, за которые могут оштрафовать дачников Башкирии летом 2023 года

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Владельцы участка должны были соблюдать жесткие правила пожарной безопасности, но с 2023 года требования смягчили. МЧС разрешили легально разводить огонь и жарить шашлыки.
С 1 марта разрешили разжигание огоня в 15 м от построек (а не в 50, как было до этого). Устанавливать мангал можно не более в 5 м от зданий. Сжигание мусора разрешили в 7,5 м, вместе 50 м.
Стоит помнить, что за нарушение правил законодательства штрафы остаются неизменны от 5000 до 15 000 рублей.
В Башкирии запрещено шуметь в будни дни с 23:00 до 07:00 часов, а выходные или праздничные с 22:00 до 10:00 часов.
Физическим лицам штраф составит в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб., а юридическим лицам обойдётся от 50 тыс. до 150 тыс.
На землях СНТ разрешили разводить сельскохозяйственных птиц и кроликов, но только для собственных нужд и при этом есть многочисленный ряд условий. До изменения закона штраф составлял 20 тысяч рублей.
По-прежнему нельзя из дачи делать свалку. На участке запрещено складывать мусор, разбрасывать или закапывать его на территории. Штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.
Также остаётся обязанность косить траву и убирать вредные растения. Штраф составит 5 тысяч рублей для дачника и до полумиллиона — для владельца сельхозземель.
Запрещено устанавливать колодцы и скважины без сертификата. Штраф обойдётся от 3 до 5 тысяч рублей.