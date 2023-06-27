Режиссер Сергей Попов получил травмы в ходе конфликта в Москве

Представители правоохранительных органов сообщили, что Сергей Попов получил травму головы и был госпитализирован. Информация о его травмах была передана полиции из больницы сегодня. В настоящее время проводится работа по установлению личностей всех участников драки и выяснению обстоятельств конфликта.