Режиссер Сергей Попов получил травмы в ходе конфликта в Москве

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Инцидент, в ходе которого он пострадал, произошел вчера, 26 июня. Ссора с неизвестными людьми переросла в драку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Представители правоохранительных органов сообщили, что Сергей Попов получил травму головы и был госпитализирован. Информация о его травмах была передана полиции из больницы сегодня. В настоящее время проводится работа по установлению личностей всех участников драки и выяснению обстоятельств конфликта.
Сергей Попов стал известен благодаря своей работе в качестве режиссера фильмов и сериалов, включая такие проекты, как «Мосгаз. Западня», «Кунгур», «Мент в законе» и другие.