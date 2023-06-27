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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Режиссер Сергей Попов получил травмы в ходе конфликта в Москве

27 июня 2023, 12:53
Известный режиссер Сергей Попов получил травмы в результате конфликта, который произошел в Москве на Варшавском шоссе.

Инцидент, в ходе которого он пострадал, произошел вчера, 26 июня. Ссора с неизвестными людьми переросла в драку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Представители правоохранительных органов сообщили, что Сергей Попов получил травму головы и был госпитализирован. Информация о его травмах была передана полиции из больницы сегодня. В настоящее время проводится работа по установлению личностей всех участников драки и выяснению обстоятельств конфликта.

Сергей Попов стал известен благодаря своей работе в качестве режиссера фильмов и сериалов, включая такие проекты, как «Мосгаз. Западня», «Кунгур», «Мент в законе» и другие.

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