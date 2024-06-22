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Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Последствия Московского супершторма в Уфе

Последствия Московского супершторма в Уфе

22 июня 2024, 17:47
Фото: mkset.ru
Плавающие машины и улицы в воде, столицу Башкирии полностью затопило.

22 июня около девяти вечера в столице Башкирии прошел супершторм, который по данным синоптиков, пришел из Московского региона. Буквально за 30 минут выпала четырехмесячная норма осадков. Улицы Уфы затопило. Водителям автомобилей пришлось вплавь добираться до асфальта. Лучше всего себя показала отечественная классика. Водитель на «ВАЗ-2107» несмотря на большую глубину выплыл из лужи на пересечении улиц Айская и Бакалинская.

— Я не ожидал, что выпадет столько осадков, улицы превратились в реки, буквально. Это очень страшно. Сегодня видел много машин, которые буквально утонули. Они стояли на аварийках вдоль дорог и у огромных луж. Синоптики конечно предупреждали о таком апокалипсисе, о никто серьезно не обратил на это внимание, — рассказал МКсеть один из очевидцев.

По данным специалистов Башгидрометцентра, такого в Уфе не было с 2017 года. Затопило все центральным магистрали, которые находились в низине.

Видео: mkset.ru
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