Последствия Московского супершторма в Уфе

22 июня около девяти вечера в столице Башкирии прошел супершторм, который по данным синоптиков, пришел из Московского региона. Буквально за 30 минут выпала четырехмесячная норма осадков. Улицы Уфы затопило. Водителям автомобилей пришлось вплавь добираться до асфальта. Лучше всего себя показала отечественная классика. Водитель на «ВАЗ-2107» несмотря на большую глубину выплыл из лужи на пересечении улиц Айская и Бакалинская.