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Арестованы активы семьи экс-депутата Горсовета Уфы, депутата Курултая и топ-менеджера

27 июня 2023, 08:42
Фото: 1MI

Арестованы активы жены главы Госстроя Бадикова и депутата Курултая Тюрина на 371 млн

Помимо добра двух экс-депутатов от города и республики, под арестом оказалось и имущество топ-менеджера «Башнафтатранса», сообщает «РБК-Уфа».

В рамках одного из самых громких дел о банкротстве, дела «Госстроя», обманувшего огромное количество дольщиков, Арбитражный суд Башкирии принял обеспечительные меры и по ходатайству конкурсного управляющего Ильдара Ахметьянова суд наложил арест на имущество жены и детей Бадикова, а также его бизнес-партнеров. Бизнес-партнеры экс-депутата Горсовета Уфы Бадикова тоже известные люди — депутат Курултая Башкирии от ЛДПР, владелец ООО «Башнафтатранс» Игорь Тюрин и финдиректор ООО «Башнафтатранс» Павел Степанов.

Активы ответчиков арестованы на сумму 371,5 млн рублей, в пределах требований, заявленных кредиторами. Примечательно, что конкурсный управляющий «Литер 4» вел работу по требованию прокуратуры, выявившей, что в 2019 году Бадиков заплатил алименты своим детям долей в офисном здании «Госстроя», тогда как уже остро стоял вопрос с дольщиками «Госстроя».

В начале июня нынешнего года Арбитражный суд Башкирии арестовал имущество и счета компании «Госстрой-Менеджмент» и собственно Бадикова на сумму 371,5 млн рублей, но тогда суд не согласился с требованием арестовать имущество супруги подследственного депутата. Под следствием также находятся и упомянутые выше Игорь Тюрин и Павел Степанов. Об одном из самых громких дел, связанных с обманутыми дольщиками, которыми стали 1134 человека мы писали здесь.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Уфы#Дольщики#Обманутые дольщики#Суд
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