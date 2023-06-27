Арестованы активы семьи экс-депутата Горсовета Уфы, депутата Курултая и топ-менеджера

В начале июня нынешнего года Арбитражный суд Башкирии арестовал имущество и счета компании «Госстрой-Менеджмент» и собственно Бадикова на сумму 371,5 млн рублей, но тогда суд не согласился с требованием арестовать имущество супруги подследственного депутата. Под следствием также находятся и упомянутые выше Игорь Тюрин и Павел Степанов. Об одном из самых громких дел, связанных с обманутыми дольщиками, которыми стали 1134 человека мы писали здесь.