«Мошенничество на миллиарды»: в Уфе завершено расследование дела «Госстроя»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Второй отдел по расследованию особо важных дел предъявил окончательное обвинение бенефициару группы компаний «Госстрой», экс-депутату Горсовета Уфы Кириллу Бадикову, директору ООО «Башнафтатранс» Игорю Тюрину и финансовому директору ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс» Павелу Степанову. Им вменяют преступление по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Следствие считает, что Кирилл Бадиков вступил в преступный сговор с Тюриным и Степановым для похищения денег дольщиков под предлогом продажи помещения в ЖК «Московский». Всего было заключено более 1000 договоров, а ущерб составил более двух млрд рублей.
В настоящий момент, готовность объектов варьируется от 18 до 54%. Компании застройщика признаны банкротами. По 800 дольщикам уже принято решение о компенсационных выплатах. Сами дольщики продолжают массово жаловаться во все инстанции, в том числе на странице главы Башкирии Радия Хабирова.
Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. Они находятся под стражей уже почти год, на их имущество и объекты незавершенного строительства наложен арест на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей.
В декабре следком завершил расследование дело еще одного долгостроя — ЖК «Серебряный ручей» в Уфе и в ЖК «Дубрава» в Кармаскалинском районе. Ущерб нанесенный застройщиком ООО «Крона» составил 1,7 млрд рублей.