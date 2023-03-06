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«Мошенничество на миллиарды»: в Уфе завершено расследование дела «Госстроя»

6 марта 2023, 13:11
Фото: 1MI
В скором времени обвиняемых ознакомят с окончательным обвинительным заключением и передадут дело в суд.

Второй отдел по расследованию особо важных дел предъявил окончательное обвинение бенефициару группы компаний «Госстрой», экс-депутату Горсовета Уфы Кириллу Бадикову, директору ООО «Башнафтатранс» Игорю Тюрину и финансовому директору ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс» Павелу Степанову. Им вменяют преступление по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствие считает, что Кирилл Бадиков вступил в преступный сговор с Тюриным и Степановым для похищения денег дольщиков под предлогом продажи помещения в ЖК «Московский». Всего было заключено более 1000 договоров, а ущерб составил более двух млрд рублей.

В настоящий момент, готовность объектов варьируется от 18 до 54%. Компании застройщика признаны банкротами. По 800 дольщикам уже принято решение о компенсационных выплатах. Сами дольщики продолжают массово жаловаться во все инстанции, в том числе на странице главы Башкирии Радия Хабирова.

Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. Они находятся под стражей уже почти год, на их имущество и объекты незавершенного строительства наложен арест на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей.

В декабре следком завершил расследование дело еще одного долгостроя — ЖК «Серебряный ручей» в Уфе и в ЖК «Дубрава» в Кармаскалинском районе. Ущерб нанесенный застройщиком ООО «Крона» составил 1,7 млрд рублей.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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