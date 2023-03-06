«Мошенничество на миллиарды»: в Уфе завершено расследование дела «Госстроя»

Следствие считает, что Кирилл Бадиков вступил в преступный сговор с Тюриным и Степановым для похищения денег дольщиков под предлогом продажи помещения в ЖК «Московский». Всего было заключено более 1000 договоров, а ущерб составил более двух млрд рублей.