В Башкирии будут банкротить «Госстрой» экс-депутата Бадикова

«Инициатором банкротства выступит Фонд, но достраивать дома (речь идет о ЖК „Эрмитаж. Горсовет“, ЖК „Дом на Ленина“ и ЖК „Белая река“ — Mkset) будет „Садовое кольцо“. Законом предусмотрена реализация прав дольщиков с помощью такого механизма, когда другая организация принимает на себя все обязательства застройщика и завершает возведение объектов. При этом потребуется подтвердить в Минстрое РФ, что организация имеет финансовые возможности для этого и ее деятельность на рынке недвижимости стабильна», — отметила она.
По словам Гайсиной, представители федерального фонда, правительства Башкирии и компания «Садовое кольцо» уже обсудили на совещании все детали реализации такого механизма. Процедура банкротства займет определенное время и повлияет на сроки завершения строительства объектов, однако, отметила ответсек СПЧ, дольщики «Госстроя» получили от нее рекомендации насчет действий, которые они могут предпринять, чтобы сократить сроки выхода застройщика на площадку. В чем именно заключаются эти действия, она не уточнила.
В группу компаний «Госстрой» входили несколько организаций экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова. Они возводили жилые дома в разных районах города, но так и не завершили строительство. В 2020 году региональные власти сообщили, что проблемы дольщиков решит инвестор — компания «Садовое кольцо», однако взаимоотношения между Бадиковым и застройщиком не были урегулированы. Соглашение между ними расторгнуто «Госстроем». Сам он в настоящее время находится под следствием, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве ЖК «Московский». Экс-депутат с 25 марта содержится под стражей.
Права собственников квартир в четырех домах ЖК «Московский» восстанавливает Фонд развития территорий. До недавнего времени «Садовое кольцо» вело работы в трех оставшихся недостроенными жилых комплексах. В марте они были приостановлены. Квартиры в этих домах ждут 803 дольщика.
23 апреля обманутые дольщики «Госстроя» собирались провести митинг на площади перед Дворцом спорта в Уфе. Мэрия не согласовала мероприятие, сославшись на сложную ситуацию с COVID-19.