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В Уфе суд арестовал активы скандального застройщика на 370 млн рублей

2 июня 2023, 08:50
Фото: 1MI

В Уфе по решению суда арестованы активы «Госстроя» и Кирилла Бадикова на 370 млн

Арбитражный суд Башкирии арестовал имущество и счета компании «Госстрой-Менеджмент» и ее гендиректора Кирилла Бадикова на сумму 371,5 млн рублей. Предприниматель находится в СИЗО в статусе обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК-Уфа.

Сообщается, что помимо прочего были арестованы два нежилых помещения, находящихся в собственности Бадикова. Речь идет о помещении по адресу Рихарда Зорге, 52 (площадь — 850,4 кв. м) и на улице Большая Московская, 15 (площадь — 542,3 кв. м). У компании «Литер 4» арестован земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м в квартале, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской, продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе Уфы. Ранее здесь строились дома ЖК «Московский».

Конкурсный управляющий ООО «Литер 4» Ильдар Ахметьянов сообщил о своем намерении добиваться привлечения компании «Госстрой-Менеджмент» и Кирилла Бадикова к субсидиарной ответственности по долгам банкрота. Ахметьянов также настаивает на наложении ареста на счета и имущества супруги Бадикова, Татьяны. Однако суд отказал в удовлетворении этой части ходатайства. Обеспечительные меры вступили в силу с момента вынесения определения суда, но ответчики могут его обжаловать.

Напомним, что бизнесмену и экс-депутату Горсовета Уфы Кириллу Бадикову ранее были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Уже больше года, с марта 2022 года он находится в СИЗО.

По версии следствия, Кирилл Бадиков совместно с деловыми партнерами и подчиненными заключал договоры долевого участия в строительстве жилого квартала «Московский». В качестве застройщиков выступали компании «Городские проекты», «Высотки» и др. Проект не был реализован, а число обманутых дольщиков превысило тысяч человек. Сумма ущерба от действий бизнесмена оценивается в 2,3 миллиарда рублей.

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