Госдума приняла проект Курултая Башкирии, внеся в него поправки о военном положении

Во вторник, 20 июня, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенный ранее Башкирией законопроект о о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, в рамках данной инициативы Курултая предлагалось переложить расходы за эвакуацию машин на нелегальных перевозчиков, в собственности которых они находятся. Депутаты Госдумы приняли проект в первом чтении, а позднее внесли в него ряд поправок. Среди них — предложение добавить в КоАП штрафы за нарушение режима военного положения.