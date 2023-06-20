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Госдума приняла проект Курултая Башкирии, внеся в него поправки о военном положении

20 июня 2023, 13:16
Фото: 1MI
Изначально инициатива предлагала внести КоАП изменения, согласно которым нелегальные перевозчики должны были сами нести расходы за эвакуацию их машин. Однако первый замруководителя «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в поправки о штрафах за нарушение режима военного положения, сообщает РБК-Уфа

Во вторник, 20 июня, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенный ранее Башкирией законопроект о о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, в рамках данной инициативы Курултая предлагалось переложить расходы за эвакуацию машин на нелегальных перевозчиков, в собственности которых они находятся. Депутаты Госдумы приняли проект в первом чтении, а позднее внесли в него ряд поправок. Среди них — предложение добавить в КоАП штрафы за нарушение режима военного положения.

В соответствии с принятыми правками в Кодекс об административных правонарушениях будет введена статья о нарушении режима военного положения. Статья предусматривает штраф в размере 500 до 1 000 рублей либо административный арест сроком на 30 суток для физлиц. Для должностных лиц размер штрафа составит 1 000 — 2 000 рублей либо аналогичный по сроку арест.

Отмечается, что первоначальное предложение Башкирии переложить расходы на эвакуацию машин на нелегальных перевозчиков также осталось в проекте и было утверждено депутатами Госдумы в третьем чтении.

Напомним, в настоящий момент режим военного положения действует в четырех новых российских регионах — Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. На территории других субъектов РФ были установлены разные уровни реагирования.

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