Госдума приняла проект Курултая Башкирии, внеся в него поправки о военном положении

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Во вторник, 20 июня, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенный ранее Башкирией законопроект о о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, в рамках данной инициативы Курултая предлагалось переложить расходы за эвакуацию машин на нелегальных перевозчиков, в собственности которых они находятся. Депутаты Госдумы приняли проект в первом чтении, а позднее внесли в него ряд поправок. Среди них — предложение добавить в КоАП штрафы за нарушение режима военного положения.
В соответствии с принятыми правками в Кодекс об административных правонарушениях будет введена статья о нарушении режима военного положения. Статья предусматривает штраф в размере 500 до 1 000 рублей либо административный арест сроком на 30 суток для физлиц. Для должностных лиц размер штрафа составит 1 000 — 2 000 рублей либо аналогичный по сроку арест.
Отмечается, что первоначальное предложение Башкирии переложить расходы на эвакуацию машин на нелегальных перевозчиков также осталось в проекте и было утверждено депутатами Госдумы в третьем чтении.
Напомним, в настоящий момент режим военного положения действует в четырех новых российских регионах — Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. На территории других субъектов РФ были установлены разные уровни реагирования.