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Госдума окончательно приняла закон о едином реестре военнообязанных: что это значит

11 апреля 2023, 13:37
Фото: 1MI
Известно как будут направляться повестки и будут ли повестки электронными.

11 апреля 2023 года Государственная Дума Российской Федерации в приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Голосовали 395 депутатов и «за» проголосовало абсолютное большинство — 394 человека, лишь один депутат воздержался.

В соответствии с принятым законом реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме, а зачисление в запас может производиться без личной явки гражданина в военкомат, а на основании имеющихся сведений о гражданах. Уточняется и то, что подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.

Недавняя шумиха о электронных повестках в СМИ не была шумом на пустом месте, в соответствии с новым законом дублирование традиционных повесток в электронном виде им предусмотрено.

Повестки о необходимости явиться в военный комиссариат могут быть направлены в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Не посетив военкомат после того, как была получена повестка, может быть чревата запретом на выезд до их визита в военкомат. Среди прочих мер — ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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