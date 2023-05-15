Курултай Башкирии запретит суррогатное материнство всем, кроме бесплодных и одиноких

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:34
Парламент Башкирии на ближайшем пленарном заседании, которое пройдет в конце мая примет закон о суррогатном материнстве. Он будет уточнять некоторые моменты, такие как запись ребенка на новых родителей лишь на основании решения суда и согласия суррогатной матери.
В случае если поправки примут, правом воспользоваться услугой смогут только граждане Российской Федерации, которые на момент заключения договора состоят в браке и для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Воспользоваться услугой суррогатного материнства в соответствии с поправками сможет и одинокая женщина – гражданка России, состояние здоровья которой не позволяет ей стать матерью. Полный запрет предусматривают поправки на применение суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства.
Отдельно парламентариями будет рассматриваться и оформление процедуры Так в случае развода граждане могут быть записаны родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, только на основании решения суда и с согласия женщины, выносившей и родившей ребенка.