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Курултай Башкирии запретит суррогатное материнство всем, кроме бесплодных и одиноких

15 мая 2023, 06:30
Фото: 1MI
Поправки, которые позволят пользоваться услугами суррогатных мам только в двух случаях, рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента.

Парламент Башкирии на ближайшем пленарном заседании, которое пройдет в конце мая примет закон о суррогатном материнстве. Он будет уточнять некоторые моменты, такие как запись ребенка на новых родителей лишь на основании решения суда и согласия суррогатной матери.

В случае если поправки примут, правом воспользоваться услугой смогут только граждане Российской Федерации, которые на момент заключения договора состоят в браке и для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Воспользоваться услугой суррогатного материнства в соответствии с поправками сможет и одинокая женщина – гражданка России, состояние здоровья которой не позволяет ей стать матерью. Полный запрет предусматривают поправки на применение суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства.

Отдельно парламентариями будет рассматриваться и оформление процедуры Так в случае развода граждане могут быть записаны родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, только на основании решения суда и с согласия женщины, выносившей и родившей ребенка.

 

#Ирина Деревянчук#Общество
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