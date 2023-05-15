Курултай Башкирии запретит суррогатное материнство всем, кроме бесплодных и одиноких

В случае если поправки примут, правом воспользоваться услугой смогут только граждане Российской Федерации, которые на момент заключения договора состоят в браке и для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Воспользоваться услугой суррогатного материнства в соответствии с поправками сможет и одинокая женщина – гражданка России, состояние здоровья которой не позволяет ей стать матерью. Полный запрет предусматривают поправки на применение суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства.