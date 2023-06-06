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В Курултае Баширии высказались о сидре, из-за которого пострадало свыше 50 человек

6 июня 2023, 09:28
Фото: 1MI
Депутаты Курултая высказались о массовом отравлении пивным напитком в нескольких регионах России. Они намерены проанализировать сложившуюся ситуацию и при необходимости разработать соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба законодательного органа

Как сообщил Толкачев, тот факт, что пивной напиток не был контрафактным, а значит, его производство было легальным, должно гарантировать потребителям безопасность. При этом спикер Курултая отметил, что подобная ситуация могла возникнуть где-угодно.

«Ядовитый „Мистер сидр“ продавался не „из-под полы“, а был произведен легальным, зарегистрированным предприятием и реализовывался в розничной торговле. Очевидно, что такое могло произойти где угодно… Не будем предвосхищать результаты расследования, но нельзя игнорировать тот факт, что обилие контролирующих органов не помогло предотвратить трагедию», — прокомментировал ситуацию Толкачев.

Подчеркивается, что депутаты в дальнейшем должны будут проанализировать результаты расследования, чтобы в дальнейшем при необходимости приступить к разработке законопроекта.

Напомним, по данным РИА Новости, в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, под присмотром медиков находятся 33 человека, состояние многих из них оценивается как критическое. В Самарской области от употребления сидра скончалось семь человек, 13 — в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. Также, по информации телеграм-канала 112, случай отравления пивным напитком был зарегистрирован в Чувашии.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Алкоголь#Отравление#Депутаты#Госсобрание Башкирии
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