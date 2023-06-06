В Курултае Баширии высказались о сидре, из-за которого пострадало свыше 50 человек

Напомним, по данным РИА Новости, в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, под присмотром медиков находятся 33 человека, состояние многих из них оценивается как критическое. В Самарской области от употребления сидра скончалось семь человек, 13 — в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. Также, по информации телеграм-канала 112, случай отравления пивным напитком был зарегистрирован в Чувашии.