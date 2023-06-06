В Курултае Баширии высказались о сидре, из-за которого пострадало свыше 50 человек

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Как сообщил Толкачев, тот факт, что пивной напиток не был контрафактным, а значит, его производство было легальным, должно гарантировать потребителям безопасность. При этом спикер Курултая отметил, что подобная ситуация могла возникнуть где-угодно.
«Ядовитый „Мистер сидр“ продавался не „из-под полы“, а был произведен легальным, зарегистрированным предприятием и реализовывался в розничной торговле. Очевидно, что такое могло произойти где угодно… Не будем предвосхищать результаты расследования, но нельзя игнорировать тот факт, что обилие контролирующих органов не помогло предотвратить трагедию», — прокомментировал ситуацию Толкачев.
Подчеркивается, что депутаты в дальнейшем должны будут проанализировать результаты расследования, чтобы в дальнейшем при необходимости приступить к разработке законопроекта.
Напомним, по данным РИА Новости, в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, под присмотром медиков находятся 33 человека, состояние многих из них оценивается как критическое. В Самарской области от употребления сидра скончалось семь человек, 13 — в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. Также, по информации телеграм-канала 112, случай отравления пивным напитком был зарегистрирован в Чувашии.