Власти Башкирии назвали нецелесообразной обработку лесов от непарного шелкопряда

Подчеркивается, что лесная флора страдает только от гусениц шелкопряда. На других этапах созревания насекомое не питается. Развитие гусениц начинается приблизительно в первых числах мая и продолжается в течение 30-40 дней, после этого гусеница окукливается. Пр этом шелкопряд восприимчив к препарату только в определённый период времени (с середины мая по первую декаду июня). Далее обработка его нецелесообразна — препарат не оказывает воздействия на насекомых.