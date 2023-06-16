Власти Башкирии назвали нецелесообразной обработку лесов от непарного шелкопряда

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Как сообщил Фаткуллин, распространение непарного шелкопряда на территории республики представляет собой естественный природный процесс цикличного характера. Цикличность вспышек в данном случае составляет примерно 10-12 лет. При этом замминистра отметил, что наличие очага не всегда предполагает необходимость борьбы с ним.
Так, в рамках действующего законодательства обработке не подвергаются участки, расположенные близ населенных пунктов, возле стационарных пасек, водоемов, СНТ и учреждений, предназначенных для детского оздоровительного отдыха. Также обработка не затрагивает участки леса, на которых численность шелкопряда не представляет серьёзной угрозы для лесных массивов.
Подчеркивается, что лесная флора страдает только от гусениц шелкопряда. На других этапах созревания насекомое не питается. Развитие гусениц начинается приблизительно в первых числах мая и продолжается в течение 30-40 дней, после этого гусеница окукливается. Пр этом шелкопряд восприимчив к препарату только в определённый период времени (с середины мая по первую декаду июня). Далее обработка его нецелесообразна — препарат не оказывает воздействия на насекомых.
Многих жителей республики беспокоит то, что деревья после нашествия гусениц шелкопряда, поедающими листву, остаются «голыми». Однако Фаткуллин заверяет, что дно-двухкратное объедание листвы не приводит к гибели деревьев, спустя какое-то время на них вырастает вторичная листва.
Лесозащитные работы на территории лесного фонда планируют по результатам государственного лесопатологического мониторинга, который предоставляет филиал ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Республики Башкортостан». По итогам мониторинга проведение мер борьбы в очагах вредных организмов в 2023 году на территории лесного фонда Благоварского района не запланировано. Осенью 2023 года пройдет инвентаризация очагов непарного шелкопряда, по результатам которой будет планирование лесозащитных мероприятий на 2024 год.