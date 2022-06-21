mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии деревья вновь страдают от непарного шелкопряда

21 июня 06:55
Фото: 1MI
В Кумертау на деревьях появились личинки гусениц, которые уже начали пожирать листву, сообщают в группе телеканала «АРИС».

Так, из-за нашествия личинок насекомых у рябины практически не осталось листвы. На фотографии, которое опубликовано в группе телеканала «АРИС», видно, что от дерева остались только голые ветки.

Фото: Телеканал "АРИС"

— Волосатые гусеницы и лысая рябина. Аппетит у этих созданий богатырский, а последствия их застолья варварские, — сообщают журналисты телеканала «АРИС».

В комментариях пользователи на фотографии узнали шелкопряда, в частности, по словам местной жительницы, личинки в огородах «поедают все подряд».

Ранее мы сообщали, что на юге Башкирии на защиту от непарного шелкопряда власти выделили 125 миллионов рублей.

Напомним, от массового размножения личинок непарного шелкопряда в мае 2021 года пострадали леса на юге республики. Для борьбы с ними использовали химикаты, однако привели они к гибели пчел на пасеках в ряде районов Башкирии.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48