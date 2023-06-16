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Posted 16 июня 12:18

Published 16 июня 12:18

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

В Башкирии проведут ремонт нескольких гидротехнических сооружений

16 июня 2023, 12:18
В Башкирии в 2022–2023 годах отремонтируют пять гидротехнических сооружений. Для этого направлено 33,7 млн руб.

Капитальный ремонт пройдёт впервые за 10 лет на реках Макан, Бизерган, Уралка, Усень и Каряка. От этого зависит безопасность населенных пунктов во время паводков.

Хотелось бы отметить, что долгое время эксплуатируются ГТС водохранилища на реке Каряке. Необходимо укрепить верховой откос от размыва, заменить железобетонные плиты и деформированные конструкции. На данный момент капитальный ремонт выполнен только наполовину.

«В списке первоочередных работ — ГТС, представляющие потенциальную опасность. Основные мероприятия проходят сейчас, в межень, когда уровни воды находятся на невысоких отметках. Также в производственном графике учитывается период нереста, во время которого проводить работы в руслах запрещено», — прокомментировал руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов.

#Дарья Жирова#Касается каждого
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