В Башкирии проведут ремонт нескольких гидротехнических сооружений

Posted 16 июня 12:18
Published 16 июня 12:18
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Капитальный ремонт пройдёт впервые за 10 лет на реках Макан, Бизерган, Уралка, Усень и Каряка. От этого зависит безопасность населенных пунктов во время паводков.
Хотелось бы отметить, что долгое время эксплуатируются ГТС водохранилища на реке Каряке. Необходимо укрепить верховой откос от размыва, заменить железобетонные плиты и деформированные конструкции. На данный момент капитальный ремонт выполнен только наполовину.
«В списке первоочередных работ — ГТС, представляющие потенциальную опасность. Основные мероприятия проходят сейчас, в межень, когда уровни воды находятся на невысоких отметках. Также в производственном графике учитывается период нереста, во время которого проводить работы в руслах запрещено», — прокомментировал руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов.