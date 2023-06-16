В Башкирии проведут ремонт нескольких гидротехнических сооружений

«В списке первоочередных работ — ГТС, представляющие потенциальную опасность. Основные мероприятия проходят сейчас, в межень, когда уровни воды находятся на невысоких отметках. Также в производственном графике учитывается период нереста, во время которого проводить работы в руслах запрещено», — прокомментировал руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов.