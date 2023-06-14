К новому учебному году в Башкирии отремонтируют 77 школ

Posted 14 июня 13:33
Published 14 июня 13:33
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
«Программа подразумевает не только обновление зданий, но и полную модернизацию: оснащение средствами обучения и воспитания, обновление учебных классов, столовых, коридоров, закупку оборудования, повышение квалификации учителей, создание комфортной и безопасной среды для детей». — прокомментировал в телеграм-канале Айбулат Хажин.
В школах работы идут полным ходом, практически без выходных, чтобы сдать всё в срок.
В 2025 году по аналогичной программе пройдёт ремонт детских садов.