К новому учебному году в Башкирии отремонтируют 77 школ

«Программа подразумевает не только обновление зданий, но и полную модернизацию: оснащение средствами обучения и воспитания, обновление учебных классов, столовых, коридоров, закупку оборудования, повышение квалификации учителей, создание комфортной и безопасной среды для детей». — прокомментировал в телеграм-канале Айбулат Хажин.