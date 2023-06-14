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Posted 14 июня 13:33

Published 14 июня 13:33

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

К новому учебному году в Башкирии отремонтируют 77 школ

14 июня 2023, 13:33
В Башкирии по федеральной программе отремантируют 77 школ, обойдётся это в 4,3 млрд рублей.

«Программа подразумевает не только обновление зданий, но и полную модернизацию: оснащение средствами обучения и воспитания, обновление учебных классов, столовых, коридоров, закупку оборудования, повышение квалификации учителей, создание комфортной и безопасной среды для детей». — прокомментировал в телеграм-канале Айбулат Хажин.

В школах работы идут полным ходом, практически без выходных, чтобы сдать всё в срок.

В 2025 году по аналогичной программе пройдёт ремонт детских садов.

#Дарья Жирова#Касается каждого
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