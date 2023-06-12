В Башкирии проведут капитальный ремонт центральной районной больницы

Posted 12 июня 11:50
Published 12 июня 11:50
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В 1971 году построили стационар, он был рассчитан на 85 коек. Главный врач ЦРБ рассказал, что нужно заменить старые окна на более современные стеклопакеты, так как в помещении низкая температура, а также стоит обновить электропроводку.
Глава Башкирии поручил разработать план на обновление больницы.
«Стационар нужно привести в порядок. Финансирование мы выделим, чтобы уже в этом году вы приступили к капитальному ремонту», — сказал Радий Хабиров.