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Posted 12 июня 11:50

Published 12 июня 11:50

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Башкирии проведут капитальный ремонт центральной районной больницы

12 июня 2023, 11:50
В Зианчуринском районе Радий Хабиров посетил Исянгуловскую центральную районую больницу и поручил капитальный ремонт в этом году.

В 1971 году построили стационар, он был рассчитан на 85 коек. Главный врач ЦРБ рассказал, что нужно заменить старые окна на более современные стеклопакеты, так как в помещении низкая температура, а также стоит обновить электропроводку.

Глава Башкирии поручил разработать план на обновление больницы.

«Стационар нужно привести в порядок. Финансирование мы выделим, чтобы уже в этом году вы приступили к капитальному ремонту», — сказал Радий Хабиров.

#Дарья Жирова#Касается каждого
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