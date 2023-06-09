В Башкирии простились с тремя участниками СВО

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В Салавате прошла траурная церемония по погибшему в специальной военной операции 19-летнему рядовому Оскару Султанову. Об этом сообщает администрация города. Посмертно указом президента РФ рядовой был награжден орденом Мужества.
Оскар Султанов погиб 26 сентября 2022 года при выполнении боевого задания, передает слова представителя военкомата г. Салават Фандалифа Нигматова телекомпания «Салават».
В Мелеузе простились с 35-летним младшим сержантом Владимиром Волковым. Как сообщил глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов, военнослужащий погиб в зоне проведения специальной военной операции.
Известно, что Владимир Волков окончил авиационный техникум в Кумертау по специальности сварочного производства. С 2007 по 2010 года проходил срочную военную службу в артиллерийский войсках, после чего работал на предприятиях в Башкирии.
— В октябре 2022 года Владимир Николаевич был призван на военную службу по мобилизации. После завершения боевого слаживания убыл в зону проведения специальной военной операции на территорию Украины, — Рустэм Шамсутдинов.
Посмертно был награжден орденом Мужества.
В тот же день, 7 июня, в Белорецком районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» 25-летним Валерием Рузняевым. По информации администрации муниципалитета, у погибшего была «непростая судьба».
Родился Валерий Рузняев Челябинской области, однако в 2018 году вместе с матерью переехал в село Тукан Белорецкого района.