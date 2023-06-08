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В Госдуме РФ раскрыли, есть ли сейчас необходимость в мобилизации

8 июня 2023, 08:57
Фото: 1MI

В Госдуме РФ заявили, что необходимость мобилизации на данный момент отсутствует

О необходимость введения мобилизации высказался в эфире «Соловьев Live» высказался глава Думского комитета по обороне Андрей Картаполов 8 июня.

Пока федеральные власти принимают и обсуждают законы об ограничительных мерах в свете призыва на военную службу, включая и предложение Минобороны РФ оповещать о призыве по мобилизации через СМС, Госдума, а точнее глава Думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что «на сегодня необходимости в мобилизации нет».

Позиция главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова прозвучла в эфире «Соловьев Live» и ее цитируют столь авторитетные издания как «РИА Новости».

Уместно добавить и о том, что власти после объявления частичной мобилизации больше не поднимали вопросов о необходимости ее продолжения. В Кремле неоднократно говорили о том, что не обсуждают вторую волну мобилизации.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Мобилизация
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