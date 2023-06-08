В Госдуме РФ раскрыли, есть ли сейчас необходимость в мобилизации

Пока федеральные власти принимают и обсуждают законы об ограничительных мерах в свете призыва на военную службу, включая и предложение Минобороны РФ оповещать о призыве по мобилизации через СМС, Госдума, а точнее глава Думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что «на сегодня необходимости в мобилизации нет».