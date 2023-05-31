Кварталы для захоронения участников СВО из Башкирии появятся на двух кладбищах Уфы

Ранее Хабиров раскрыл, сколько мужчин из Башкирии отправятся в зону СВО - по его словам, до 30 июня из Башкирии отправятся порядка 2500 добровольцев. Кроме того, в зону СВО также отправляются и башкирские чиновники.