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Кварталы для захоронения участников СВО из Башкирии появятся на двух кладбищах Уфы

31 мая 2023, 06:50
Фото: 1MI
Соответствующие изменения внесены в положение об организации ритуальных услуг, сообщает Коммерсант-Уфа

Депутаты горсовета Уфы проголосовали за создание на двух уфимских кладбищах почетных кварталов для захоронения участников СВО. По данным издания, подобные кварталы появятся на Южном и Северном кладбищах Уфы, определять места будут городские власти.

Ранее Хабиров раскрыл, сколько мужчин из Башкирии отправятся в зону СВО - по его словам, до 30 июня из Башкирии отправятся порядка 2500 добровольцев. Кроме того, в зону СВО также отправляются и башкирские чиновники.

#Валерия Панаева
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