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Власти Башкирии утвердили новую меру поддержку участникам СВО

6 июня 2023, 08:42
Фото: 1MI

В Башкирии утвердили новую меру поддержки чиновникам, участвовавшим в СВО

Поддержка касается субсидии на покупку жилья. Постановление правительства Башкирии было опубликовано на сайте правовой информации.

Правительство Башкирии утвердило новую меру поддержки участникам специальной военной операции. Поддержка заключается в предоставлении единовременной субсидии на покупку жилья.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, список тех, кто может данную субсидию получить расширен до чиновников-участников СВО и в случае их гибели — членов их семей. Данная категория граждан также наделяется приоритетным правом на получение субсидии.

Преимущественным правом наделяются и чиновники со стажем более 25 лет при условии нахождения на службе не менее пяти лет до постановки на учет в качестве нуждающихся, и чиновники с тремя и более детьми или с ребенком-инвалидом.

Рассчитывать на единовременную субсидию могут госслужащие, которые не имеют в собственности или в соцнайме жилья, либо оно не соответствует требованиям.

В Башкирии ввели дополнительные меры поддержки участникам СВО
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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#СВО#Меры поддержки участников СВО#Участники СВО#Субсидии#Субсидия на жилье#Общество
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