Власти Башкирии утвердили новую меру поддержку участникам СВО

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Правительство Башкирии утвердило новую меру поддержки участникам специальной военной операции. Поддержка заключается в предоставлении единовременной субсидии на покупку жилья.
Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, список тех, кто может данную субсидию получить расширен до чиновников-участников СВО и в случае их гибели — членов их семей. Данная категория граждан также наделяется приоритетным правом на получение субсидии.
Преимущественным правом наделяются и чиновники со стажем более 25 лет при условии нахождения на службе не менее пяти лет до постановки на учет в качестве нуждающихся, и чиновники с тремя и более детьми или с ребенком-инвалидом.
Рассчитывать на единовременную субсидию могут госслужащие, которые не имеют в собственности или в соцнайме жилья, либо оно не соответствует требованиям.