Уфа, готовься! До конца лета перекроют улицу Колгуевскую от Бакинской до Пугачева

Как и было заявлено ранее властями, в Уфе на 82 дня перекроют улицу Колгуевскую Не всю, а только участок ограниченный улицами Бакинской до Пугачева. Закроют улицу уже в полночь, как только пятница сменится субботой на календаре. Продлится ограничение до 31 августа, то есть участок улицы «выходит из игры» до конца лета.