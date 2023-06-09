mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Изображение материала

Уфа, готовься! До конца лета перекроют улицу Колгуевскую от Бакинской до Пугачева

9 июня 2023, 13:37
Фото: 1MI

В Уфе до конца лета перекроют движение на улице Колгуевской от Бакинской до Пугачева

Измененную схему движения общественного транспорта публикует мэрия Уфы 9 июня.

Как и было заявлено ранее властями, в Уфе на 82 дня перекроют улицу Колгуевскую Не всю, а только участок ограниченный улицами Бакинской до Пугачева. Закроют улицу уже в полночь, как только пятница сменится субботой на календаре. Продлится ограничение до 31 августа, то есть участок улицы «выходит из игры» до конца лета.

Городские власти публикуют инфографику о том, как из-за проведения ремонтных работ изменится движение городских маршрутов общественного транспорта.

Фото: пресс-служба мэрии Уфы
В Уфе перенесли даты закрытия проезда по улице Колгуевской
Узнать подробнее
Читайте также:
Улица Колгуевская стала односторонней, чтобы разгрузить перекресток у Каменки
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Общественный транспорт#Дороги
Подпишитесь
Центр Уфы остался без электричества
Сегодня, 06:55
Окрашивать метанол после массовых отравлений сидром-убийцей предложили в Башкирии
Сегодня, 06:58
Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО
Сегодня, 03:38
Статистики раскрыли, какие продукты за неделю подорожали в Башкирии больше всего
Сегодня, 03:14
Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях
Вчера, 11:11
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
Вчера, 11:29