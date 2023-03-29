В Уфе перенесли даты закрытия проезда по улице Когулевской

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Движение по улице Когулевской в Уфе будет ограничено с 22 мая по 31 августа. Ранее закрытие дороги планировалось уже с 15 апреля. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
Как сообщил сити-менеджер, решение о переносе дат связано с тем, что по улице Когулевской уфимские школьники на почти ежедневной основе добираются до дома. По мнению Мавлиева, ученикам школ «нужно дать спокойно закончить учебный год».
При этом отмечается, что сокращение сроков в стеснённых условиях возможно только организацией круглосуточного режима работы.