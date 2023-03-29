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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В Уфе перенесли даты закрытия проезда по улице Когулевской

29 марта 2023, 14:12
Фото: 1MI
Движение здесь будет ограничено с 22 мая и до конца лета 2023 года

Движение по улице Когулевской в Уфе будет ограничено с 22 мая по 31 августа. Ранее закрытие дороги планировалось уже с 15 апреля. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Как сообщил сити-менеджер, решение о переносе дат связано с тем, что по улице Когулевской уфимские школьники на почти ежедневной основе добираются до дома. По мнению Мавлиева, ученикам школ «нужно дать спокойно закончить учебный год».

При этом отмечается, что сокращение сроков в стеснённых условиях возможно только организацией круглосуточного режима работы.

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#Азамат Нухов
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