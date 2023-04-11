Будет ли новая волна мобилизации в 2023 году в России

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Российские власти не планируют сейчас проведение в стране мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Помимо этого Картаполов также сообщил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.
Напомним, что сегодня, 11 апреля, на пленарном заседании Госдумы состоится рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. В частности, по словам Картаполова, могут быть внесены следующие изменения:
— Электронные оповещения от военкоматов будут приравнены к обычным повесткам и у них будет равная юридическая сила;
— Для уклонистов будут введены обеспечительные меры: запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты;
— Уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из РФ.