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Будет ли новая волна мобилизации в 2023 году в России

11 апреля 2023, 07:45
Фото: 1MI
Заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Российские власти не планируют сейчас проведение в стране мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Помимо этого Картаполов также сообщил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

Напомним, что сегодня, 11 апреля, на пленарном заседании Госдумы состоится рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. В частности, по словам Картаполова, могут быть внесены следующие изменения:

— Электронные оповещения от военкоматов будут приравнены к обычным повесткам и у них будет равная юридическая сила;

— Для уклонистов будут введены обеспечительные меры: запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты;

— Уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из РФ.

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