В Минобороны объяснили, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Минобороны РФ объяснили, почему указ о частичной мобилизации действует в России до сих пор. Так, указ необходим для сохранения социальных гарантий призванных граждан России.
Информацию об этом Минобороны РФ предоставили на обращение депутата Псковского областного собрания от «Яблока» Артура Гайдука, сообщили «Новые известия» в своем телеграм-канале.
— В случае признания указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством и высшими должностными лицами субъектов. Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — сообщает в ответе ведомства.
Подчеркивается, что мероприятия по оповещению и призыву граждан на военную службу завершены были 28 октября 2022 года.