Москва беднеет, а Сириус богатеет: кого «кормит» российская глубинка

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В мае президент России подписал закон, согласно которому деньги от уплаты НДФЛ будут незамедлительно распределять в регионы. К слову, закон был согласован всего за 2,5 недели.
Спешка оправдана тем, то регионы со всеми обязательствами перед жителями оказались на грани финансовой катастрофы — деньги зависли у налоговиков. С 1 января предприниматели оплачивают налоги единым налоговым платежом (ЕНП). Все средства сначала поступают на единый налоговый счет, а после распределяются налоговиками по разным бюджетам (федеральный, региональный, местный).
И если для бизнеса данная модель удобна, то для регионов все обернулось потерей денег и долгим ожиданием их возврата. «Новые известия» проанализировали свежие официальные данные об исполнении бюджетов и выяснили, какие регионы РФ больше всего пострадали от «налоговой недостаточности».
Властям Ленинградской области в апреле пришлось взять у Федерального казначейства займ на 5,9 миллиарда рублей, так как деньги зависли на ЕНС. Госдолг области вырос на 87% — до 12,7 миллиарда рублей.
Глава бюджетного комитета Госсовета Республики Татарстан Леонид Якунин сообщил, что с новой системой вместо дополнительных сборов на 5 млрд рублей получили потери на 3,8 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов также признал, что из-за доступных бюджетных кредитов уровень госдолга некоторых регионов подходит к критической отметке в 100%.
Однако эксперты считают, что к такой ситуации привело не только не до конца продуманное нововведение с ЕСН. Так, Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев отмечает, что сказывается общее экономическое положение.
— Безусловно, и общее экономическое положение сказывается. Сводить просадку поступлений в региональные бюджеты только к кассовым разрывам не стоит. Проблема есть, она оказывает влияние, но там, где такие сильные провалы — подозреваю, что есть и другие причины.
Кроме того, в 2023 году по всей стране сборы НДФЛ сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальные потери произошли в Ингушетии, по данным на 25 мая 2023 года, падение составило 36,8%. В десятку худших вошла и Москва.
Меньше всего доходы от НДФЛ пострадали на федеральной территории Сириус.
Сириус — название федеральной территории, поистине ярчайшая «звезда» Российской Федерации. С одной стороны, Сириус не является отдельным субъектом РФ, с другой — подчиняется только федеральным властям. И налоговые поступления учитывает самостоятельно.
Сириус представляет из себя посёлок городского типа — часть Адлерского района города Сочи возле олимпийских объектов, в котором есть одноимённые образовательный центр и «Инновационный научно-технологический центр», предоставляющий налоговые льготы предприятиям. Если кратко, то Сириус — это большое «Сколково», получившее административную автономию.
Космические показатели Сириуса экономист Дмитрий Потапенко объясняет эмиграцией бизнеса в комфортные налоговые режимы.
В Инновационном научно-техническом центре «Сириус» резиденты получают сроком на 10 лет ставки по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество 0%. Страховые взносы на сотрудников меньше в 2 раза. Основное требование — выручка компании не превышает 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 300 млн рублей. Только на одном налоге на прибыль компания при перерегистрации из Москвы или любого другого города в Сириус сможет сэкономить до 60 млн рублей в год. А с учётом всех прочих льгот экономия может быть в несколько раз больше. Поселок с населением четь более 13 тысяч человек зарабатывает на сборах НДФЛ примерно столько же, сколько Тульская области (7,45 млрд рублей).
Отметим, что НДФЛ в России платится по месту регистрации компании, реальная работа же может вестись где угодно. Правда ждут в «Сириусе» только IT, генетиков и исследования на стыке наук, в том числе когнитивных.
Остальным регионам, а значит их населению грозит долговая яма. Причём уже нет гарантий того, что федеральный бюджет осилит раздачу всем желающим дешёвых госкредитов. Возникает риск влезания в дорогие коммерческие займы — в этом случае деньги, которые могли бы пойти на инфраструктуру, медицину, образование, придётся тратить на проценты по кредитам и облигациям.