Москва беднеет, а Сириус богатеет: кого «кормит» российская глубинка

В Инновационном научно-техническом центре «Сириус» резиденты получают сроком на 10 лет ставки по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество 0%. Страховые взносы на сотрудников меньше в 2 раза. Основное требование — выручка компании не превышает 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 300 млн рублей. Только на одном налоге на прибыль компания при перерегистрации из Москвы или любого другого города в Сириус сможет сэкономить до 60 млн рублей в год. А с учётом всех прочих льгот экономия может быть в несколько раз больше. Поселок с населением четь более 13 тысяч человек зарабатывает на сборах НДФЛ примерно столько же, сколько Тульская области (7,45 млрд рублей).