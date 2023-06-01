Свыше 3 млн человек участвовали в предварительном голосовании ЕР

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев принял участие в заседании генсовета партии. Он рассказал о формате мероприятия. Во всех регионах, кроме новых, голосование проходило в онлайн-формате. Жители новых территорий могли отдать свои голоса и в онлайн-режиме, и лично, пишет rostovgazeta.ru.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак поделился статистическими данным по предварительному голосованию. Он сообщил, что в нем участвовали 15 500 кандидатов, из которых 28% - в возрасте до 35 лет.
Свыше 150 кандидатов - участники специальной военной операции, более того, часть из них до сих пор несёт службу на передовой. Все участники СВО показали хороший результат. Руководство ЕР пообещало им помощь в выборных процедурах.
Также в предварительном голосовании победили 18 участников движения «Молодая Гвардии Единой России». В некоторых регионах им пришлось бороться с сильными местными политиками. Примечательно, что победители-молодогвардейцы активно работают в Донбассе. И показанный ими высокий результат говорит о том, что миссия волонтеров высоко оценивается социумом.
44% участников предварительного голосования составили женщины. 14% – действующие депутаты различных уровней, по 12% – управленцы и представители сферы образования. по 6% – представители общественных структур и деятели культуры.
Медведев отметил, что у прошедших предварительное голосование имеется важное преимущество перед другими кандидатами: они уже заручились поддержкой избирателей.
Партийный сайт ER.RU напомнил, что предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая. Его проводили по открытой модели, позволяющей голосовать всем гражданам, зарегистрировавшимся на определённых территориях.
“28 мая завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору будущих кандидатов от партии на осенние выборы. В электронном голосовании приняли участие порядка 250 тысяч человек.
Жители Башкортостана голосовали на сайте PG.ER.RU, тем самым определяя кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госсобрания седьмого созыва.
Всего было принято 1 046 заявлений. По итогам регистрации в процедуре внутрипартийного голосования участвовали 886 кандидатов, что является самым высоким показателем по стране. На один мандат претендовали более восьми кандидатов. В списке порядка 40 процентов женщин, весомую долю занимают представители молодежи – более 25 процентов. Наши кандидаты представляют различные сферы деятельности. В их числе образование, культура, медицина, общественные организации, а также участники СВО.
На территории Башкортостана работали информационные пункты в помощь избирателям. В том числе в отделениях МФЦ и «Почты России». Особенно востребованы такие пункты были на отдаленных территориях, где нет стабильного сигнала сети Интернет.
При организации всей процедуры были соблюдены главные принципы проведения предварительного голосования: конкурентность, открытость и легитимность”, - сказал Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России».