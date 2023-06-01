Свыше 3 млн человек участвовали в предварительном голосовании ЕР

Всего было принято 1 046 заявлений. По итогам регистрации в процедуре внутрипартийного голосования участвовали 886 кандидатов, что является самым высоким показателем по стране. На один мандат претендовали более восьми кандидатов. В списке порядка 40 процентов женщин, весомую долю занимают представители молодежи – более 25 процентов. Наши кандидаты представляют различные сферы деятельности. В их числе образование, культура, медицина, общественные организации, а также участники СВО.