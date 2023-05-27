Итоги НМЭК-2023 подвели в Санкт-Петербурге

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что право на жизнь в здоровой окружающей среде не может быть привилегией отдельных государств. Этим правом должны пользоваться все народы. У всех людей одна общая планета и одна экосистема. Если её уничтожить, то укрыться, спрятаться не получится никому и нигде.