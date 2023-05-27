Итоги НМЭК-2023 подвели в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Конгресс – это основное российское событие в сфере экологии, имеющее международное значение, передает nashgorod.ru. Организаторами форума выступили: Правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс. Официальным инфопартнёром конгресса стал медиахолдинг 1MI.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что наша страна наращивает уникальные экологические компетенции. Мы готовы ими делиться, но не готовы терпеть экологическую дискриминацию. К сожалению, некоторые государства используют экоповестку для создания политического и экономического прессинга.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что право на жизнь в здоровой окружающей среде не может быть привилегией отдельных государств. Этим правом должны пользоваться все народы. У всех людей одна общая планета и одна экосистема. Если её уничтожить, то укрыться, спрятаться не получится никому и нигде.
Организаторы сообщили, что НМЭК в 2023 году объединил свыше 1500 участников, это примерно вдвое больше, чем в 2021-м. Международный уровень мероприятия обеспечило присутствие 52 иностранных государств и территорий.
Основными спикерами конгресса стали около 100 представителей научного сообщества, в том числе более 50 международных и российских экологических организаций. Среди участников – более 300 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 150 компаний.
Примечательно, что в этом году впервые за всю историю НМЭК был проведён Молодёжный день. Он привлёк более 2000 представителей разных экологических и молодежных сообществ, а в его деловой программе приняли участие свыше 100 спикеров.