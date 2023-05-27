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Итоги НМЭК-2023 подвели в Санкт-Петербурге

27 мая 2023, 12:48
Фото: roscongress.org
«Экология: право, а не привилегия» – именно так сформулировали тему Х Невского экологического конгресса. Данное мероприятие ежегодно объединяет учёных, экспертов и бизнесменов для обсуждения проблем, связанных с экологией.

Конгресс – это основное российское событие в сфере экологии, имеющее международное значение, передает nashgorod.ru. Организаторами форума выступили: Правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс. Официальным инфопартнёром конгресса стал медиахолдинг 1MI.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что наша страна наращивает уникальные экологические компетенции. Мы готовы ими делиться, но не готовы терпеть экологическую дискриминацию. К сожалению, некоторые государства используют экоповестку для создания политического и экономического прессинга.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что право на жизнь в здоровой окружающей среде не может быть привилегией отдельных государств. Этим правом должны пользоваться все народы. У всех людей одна общая планета и одна экосистема. Если её уничтожить, то укрыться, спрятаться не получится никому и нигде.

Организаторы сообщили, что НМЭК в 2023 году объединил свыше 1500 участников, это примерно вдвое больше, чем в 2021-м. Международный уровень мероприятия обеспечило присутствие 52 иностранных государств и территорий.

Основными спикерами конгресса стали около 100 представителей научного сообщества, в том числе более 50 международных и российских экологических организаций. Среди участников – более 300 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 150 компаний.

Примечательно, что в этом году впервые за всю историю НМЭК был проведён Молодёжный день. Он привлёк более 2000 представителей разных экологических и молодежных сообществ, а в его деловой программе приняли участие свыше 100 спикеров.

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