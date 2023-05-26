Путин объяснил инициативу Пятилетки созидательного бизнеса

При этом глава государства подчеркнул важность роли российских предпринимателей в укреплении страны и достижении полноценного суверенитета. Он также отметил, что в России наблюдается формирование широкого слоя патриотически настроенного бизнеса. Вместо того чтобы совершать рискованные инвестиции в западные страны, российские бизнес-лидеры все активнее направляют свои ресурсы на развитие отечественных регионов, благотворительные проекты и научные исследования.