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Путин объяснил инициативу Пятилетки созидательного бизнеса

26 мая 2023, 18:40
В кремлевском Екатерининском зале прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и представителями общественной организации «Деловая Россия». Этот совместный форум был приурочен к отмечаемому в стране Дню предпринимательства.

В ходе этого собрания, глава государства предложил инициировать Пятилетие трудового предпринимательского созидания в России. Такое решение отвечает как интересам бизнес-сообщества, так и амбициям гражданского общества, пишет ТАСС.

«Восстановление исторических и культивирование новых традиций национального предпринимательства являются основными краеугольными камнями общественной устойчивости и нашего всеобъемлющего суверенитета: технологического, промышленного, и даже культурного и ценностного», - подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность в том, что процветание каждого отдельного бизнес-проекта укрепляет страну в целом. Каждое успешное предприятие создает рабочие места для граждан, их продукция удовлетворяет потребности внутреннего рынка, а увеличение доходов способствует росту налоговых поступлений.

При этом глава государства подчеркнул важность роли российских предпринимателей в укреплении страны и достижении полноценного суверенитета. Он также отметил, что в России наблюдается формирование широкого слоя патриотически настроенного бизнеса. Вместо того чтобы совершать рискованные инвестиции в западные страны, российские бизнес-лидеры все активнее направляют свои ресурсы на развитие отечественных регионов, благотворительные проекты и научные исследования.

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