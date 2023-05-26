Путин объяснил инициативу Пятилетки созидательного бизнеса

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
В ходе этого собрания, глава государства предложил инициировать Пятилетие трудового предпринимательского созидания в России. Такое решение отвечает как интересам бизнес-сообщества, так и амбициям гражданского общества, пишет ТАСС.
«Восстановление исторических и культивирование новых традиций национального предпринимательства являются основными краеугольными камнями общественной устойчивости и нашего всеобъемлющего суверенитета: технологического, промышленного, и даже культурного и ценностного», - подчеркнул Путин.
Президент выразил уверенность в том, что процветание каждого отдельного бизнес-проекта укрепляет страну в целом. Каждое успешное предприятие создает рабочие места для граждан, их продукция удовлетворяет потребности внутреннего рынка, а увеличение доходов способствует росту налоговых поступлений.
При этом глава государства подчеркнул важность роли российских предпринимателей в укреплении страны и достижении полноценного суверенитета. Он также отметил, что в России наблюдается формирование широкого слоя патриотически настроенного бизнеса. Вместо того чтобы совершать рискованные инвестиции в западные страны, российские бизнес-лидеры все активнее направляют свои ресурсы на развитие отечественных регионов, благотворительные проекты и научные исследования.