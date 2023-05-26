Буцаев заявил о важности снижения числа экспертиз просрочки для создания кормов

Как рассказал Денис Буцаев, действующее законодательство не позволяет эффективно снижать объемы захоронения органических отходов на полигонах ввиду того, что на экспертизы уходит много времени. Так, для изготовления кормов нужно пройти две ветеринарно-санитарные экспертизы, чтобы понять, пригодна ли продукция для утилизации в качестве корма и можно ли ее выпускать на рынок.