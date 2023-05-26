Буцаев заявил о важности снижения числа экспертиз просрочки для создания кормов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Представители РЭО озвучили свое предложение на Неделе поддержки компостирования, выступая на круглом столе по переработке пищевых отходов, эффективным технологиям и правовому регулированию, передает nashgorod.ru.
Как рассказал Денис Буцаев, действующее законодательство не позволяет эффективно снижать объемы захоронения органических отходов на полигонах ввиду того, что на экспертизы уходит много времени. Так, для изготовления кормов нужно пройти две ветеринарно-санитарные экспертизы, чтобы понять, пригодна ли продукция для утилизации в качестве корма и можно ли ее выпускать на рынок.
«Мы предлагаем исключить первую экспертизу, так как готовый продукт в виде кормовой продукции в любом случае ее пройдет», — сообщил Буцаев.
Как уточняется, представители РЭО предлагают исключить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в отношении некачественных пищевых продуктов для последующего использования в качестве корма, так как экспертиза в любом случае будет проводиться в отношении готового продукта в виде кормовой продукции.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов пояснил, что условиях интенсификации животноводства возникает проблема дефицита источников кормового белка, который оценивается в 1,8—2,1 миллиона тонн в год. По его словам, необходимо создать комплексную систему и инфраструктуру эффективного управления пищевой продукцией с истекшими сроками годности в России.