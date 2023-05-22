Чемпионат по спортивному программированию пройдет в рамках Startup Village

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Оргкомитет мероприятия информирует, что на протяжении двух дней гости Startup Village 2023 смогут посетить площадки, каждая из которых будет посвящена компонентам технологического предпринимательства. Об этом пишет tagilcity.ru
На конференции запланированы презентации стартапов, а также встречи предпринимателей с инвесторами. Кроме того, можно будет получить обратную связь от ведущих экспертов для доработки своих продуктов и инициатив. Конференция предоставляет возможности и для нетворкинга, а также поиска партнеров не только из России, но и из других государств.
Как отмечается, Startup Village проходит в рамках Московской недели предпринимательства. В процессе международных сессий конференции спикеры расскажут российским предпринимателям о возможностях выхода на рынки стран АСЕАН и БРИКС. Ожидается заключение соглашений о сотрудничестве между фондом «Сколково» и агентством технологий и инноваций TIA (ЮАР), бразильским муниципалитетом Арагуйаны, компанией Astrolabe, которая занимается софтлендингом компаний со всего мира в странах Юго-Восточной Азии.
Посетители Startup Village 2023 также смогут принять участие в мастер-классе по применению генеративного AI.
В рамках конференции состоится Startup Bazaar, где будет презентовано свыше 100 ярких стартапов, а также пройдет конкурс проектов в области креативных индустрий с главным призом 1 млн рублей. Помимо этого, запланированы менторские сессии с обратной связью от специалистов фонда «Сколково» и «ДронКонф» — выставка технологий беспилотной авиации.
Далее будет анонсирован запуск площадки для испытаний роботизированной коммунальной техники.
Федерация спортивного программирования России совместно с корпорацией «Синергия» организуют на Startup Village соревнования по спортивному программированию для школьников и студентов с призовым фондом в 1 млн рублей.
Организаторы конференции: фонд «Сколково» и ВЭБ.РФ. Мероприятие проходит при организационной поддержке корпорации «Синергия».
Официальный информационный партнер — медиахолдинг 1MI.
Более подробная программа и информация о покупке билетов представлены на сайте.