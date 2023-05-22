Чемпионат по спортивному программированию пройдет в рамках Startup Village

На конференции запланированы презентации стартапов, а также встречи предпринимателей с инвесторами. Кроме того, можно будет получить обратную связь от ведущих экспертов для доработки своих продуктов и инициатив. Конференция предоставляет возможности и для нетворкинга, а также поиска партнеров не только из России, но и из других государств.