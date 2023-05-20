Рынок положительно реагирует на новости о сделке Потанина и Алекперова по «Яндексу»

Источник «Эксперта» в сообществе инвесторов выдвинул предположение, что мгновенный рост котировок «Яндекса» мог быть связан не только с новостью о вероятной сделке, но и с репутацией заявленных интересантов. Стоит упомянуть, что в прошлом году «Интеррос» Владимира Потанина выкупил IT-компанию «Рексофт», долю французского финансового конгломерата Societe Generale в «Росбанке», а также активы банка «Тинькофф»: все компании продолжают успешно работать на отечественном рынке. А «Лукойл», почти треть которого принадлежит Вагиту Алекперову, по результатам сложного для энергокомпаний РФ 2022-го года сумел выплатить дивиденды в размере 438 рублей на акцию без учета промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 256 рублей на акцию.