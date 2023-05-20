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Рынок положительно реагирует на новости о сделке Потанина и Алекперова по «Яндексу»

20 мая 2023, 12:48
Фото: piqsels.com
Акции крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» на Мосбирже заметно выросли в цене после информации Bloomberg о том, что миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов сделали предложение о покупке 51% акций компании.

Официальное подтверждение данной информации пока не получено, но источник Forbes уже заявил: потенциальные инвесторы смогут рассчитывать исключительно на экономическую долю в компании, а «голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента „Яндекса“ в лице специально созданного фонда». Об этом информирует «Эксперт».

На новость о возможности продажи контрольного пакета в «Яндексе» Владимиру Потанину («Интеррос») и Вагиту Алекперову («Лукойл») позитивно отреагировали на рынке: в моменте ценные бумаги компании торговались по 2285 рублей за единицу, что на 12,4% превысило уровень котировок в ходе открытия.

«Рынку нравится, что такие крупные предприниматели, в том числе Владимир Потанин, будут покупать „Яндекс“, — заявил в эфире BFM инвестиционный стратег УК „Арикапитал“ Сергей Суверов. Он выразил убежденность, что это обстоятельство гарантирует ему дополнительные точки роста, рынок рассчитывает на лучшее.

Источник «Эксперта» в сообществе инвесторов выдвинул предположение, что мгновенный рост котировок «Яндекса» мог быть связан не только с новостью о вероятной сделке, но и с репутацией заявленных интересантов. Стоит упомянуть, что в прошлом году «Интеррос» Владимира Потанина выкупил IT-компанию «Рексофт», долю французского финансового конгломерата Societe Generale в «Росбанке», а также активы банка «Тинькофф»: все компании продолжают успешно работать на отечественном рынке. А «Лукойл», почти треть которого принадлежит Вагиту Алекперову, по результатам сложного для энергокомпаний РФ 2022-го года сумел выплатить дивиденды в размере 438 рублей на акцию без учета промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 256 рублей на акцию.

По информации СМИ, потенциальные инвесторы готовы выкупить не менее 51% акций «Яндекса», и это предложение будет рассматриваться руководством материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, на следующей неделе, хотя необязательно, что финальное решение примут именно тогда. «Эксперт» связался с пресс-службой «Интерроса», однако в компании возможную сделку комментировать не стали.



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