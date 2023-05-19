В Башкирии «Газель» загорелась после смертельного столкновения со встречной «Derways»

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В Альшеевском районе Башкирии «Газель» загорелась после лобового столкновения со встречной «Derways».
Как сообщает глава ГИБДД РБ, ДТП произошло на дороге «Чишмы — Киргиз-Мияки» в 5 километрах от села Раевский. По предварительным данным, в результате столкновения погибло два человека, еще один пострадал.
На место были сотрудники МЧС и другие экстренные службы, автомобиль был потушен. На данный момент устанавливаются подробности произошедшего. К месту смертельного ДТП также выехал глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.
Напомним, что накануне в Шаранском районе произошло чудовищное ДТП — водитель отечественного автомобиля столкнулся со встречным грузовиком. В результате аварии 57-летний водитель легковушки скончался до приезда медиков, по информации СМИ, мужчине оторвало руки.