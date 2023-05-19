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В Башкирии «Газель» загорелась после смертельного столкновения со встречной «Derways»

19 мая 2023, 07:43
Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии два человека погибли в ДТП со сгоревшей «Газелью»

Трагедия произошла сегодня в Альшеевском районе.

В Альшеевском районе Башкирии «Газель» загорелась после лобового столкновения со встречной «Derways».

Как сообщает глава ГИБДД РБ, ДТП произошло на дороге «Чишмы — Киргиз-Мияки» в 5 километрах от села Раевский. По предварительным данным, в результате столкновения погибло два человека, еще один пострадал.

На место были сотрудники МЧС и другие экстренные службы, автомобиль был потушен. На данный момент устанавливаются подробности произошедшего. К месту смертельного ДТП также выехал глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

Напомним, что накануне в Шаранском районе произошло чудовищное ДТП — водитель отечественного автомобиля столкнулся со встречным грузовиком. В результате аварии 57-летний водитель легковушки скончался до приезда медиков, по информации СМИ, мужчине оторвало руки.

#Элина Сайфранова#ДТП#Пожар#Новости Башкирии#Смерть#Смерть человека#Трагедия#Авария
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