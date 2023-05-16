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Чудовищное ДТП в Башкирии: водителю оторвало руку, которую нашли в другом месте

16 мая 2023, 11:09

В Башкирии в ДТП с грузовым автомобилем погиб один человек

Водитель легкового авто в Шаранском районе выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП в Шаранском районе Башкирии погиб 53-летний водитель легкового автомобиля. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили Mkset в пресс-службе УГИБДД по республике.

Сообщается, что смертельная авария произошла днем ранее на участке трассы Шаран — Новобалтачево — Андреевка. Мужчина за рулем «Лады Гранты» в ходе движения допустил наезд на полосу встречного движения, а далее столкнулся с грузовиком, двигавшемуся тому навстречу.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался о полученных травм на месте до приезда медиков. Также, по информации ИА «Башинформ», у мужчины оторвало руку.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#ДТП#Происшествия
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