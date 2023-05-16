Чудовищное ДТП в Башкирии: водителю оторвало руку, которую нашли в другом месте

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В результате ДТП в Шаранском районе Башкирии погиб 53-летний водитель легкового автомобиля. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили Mkset в пресс-службе УГИБДД по республике.
Сообщается, что смертельная авария произошла днем ранее на участке трассы Шаран — Новобалтачево — Андреевка. Мужчина за рулем «Лады Гранты» в ходе движения допустил наезд на полосу встречного движения, а далее столкнулся с грузовиком, двигавшемуся тому навстречу.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался о полученных травм на месте до приезда медиков. Также, по информации ИА «Башинформ», у мужчины оторвало руку.