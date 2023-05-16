Чудовищное ДТП в Башкирии: водителю оторвало руку, которую нашли в другом месте

Сообщается, что смертельная авария произошла днем ранее на участке трассы Шаран — Новобалтачево — Андреевка. Мужчина за рулем «Лады Гранты» в ходе движения допустил наезд на полосу встречного движения, а далее столкнулся с грузовиком, двигавшемуся тому навстречу.