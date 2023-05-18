Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова была замечена в Казани

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Супругу главы Башкирии Каринэ Хабирову заметили в Казани на форуме «Россия — Исламский мир: KAZANFORUM 2023». Первая леди республики выступала в качестве спикера и рассказывала про проект «Территория женского счастья».
Выступающие отмечали, что особую роль женщин в развитии благотворительности. По их мнению, женщины по своей природе склонны к состраданию, проявлению заботы, могут справиться со сложной эмоциональной психологической работой.
Также в форуме принимали участие спикеры из Кувейта, Индии, ОАЭ и России.