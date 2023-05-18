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Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова была замечена в Казани

18 мая 2023, 17:11
Фото: mkset.ru
Первую леди республики заметили на форуме.

Супругу главы Башкирии Каринэ Хабирову заметили в Казани на форуме «Россия — Исламский мир: KAZANFORUM 2023». Первая леди республики выступала в качестве спикера и рассказывала про проект «Территория женского счастья».

Выступающие отмечали, что особую роль женщин в развитии благотворительности. По их мнению, женщины по своей природе склонны к состраданию, проявлению заботы, могут справиться со сложной эмоциональной психологической работой.

Также в форуме принимали участие спикеры из Кувейта, Индии, ОАЭ и России.

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