В Просветительском марафоне Знание.Первые приняли участие более 22 тысяч зрителей

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Published Сегодня, 08:41
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Выступления наставников марафона «Время действий» были записаны и добавлены в цифровую библиотеку Российского Общества «Знание», чтобы помочь молодым людям действовать в интересах будущего.
Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, просветительский марафон дает возможность молодежи пообщаться глаза в глаза с выдающимися наставниками, профессионалами в самых разных сферах. К концу марафона количество лайков, комментариев и репостов в социальных сетях достигло почти 2 млн, что подтверждает актуальность выбранных тем.
В этом году трансляция марафона шла на сайте просветительской организации, в ее сообществе ВКонтакте и в виртуальном пространстве «КоМета». На всех виртуальных площадках онлайн-трансляции уже набрали 161 млн просмотров.
Среди других инновацией марафона было привлечение искусственного интеллекта. Нейросеть Kandinsky 2.1. в течение трех дней просматривала выступления спикеров московской студии и, исходя из содержания, генерировала изображения. Результаты появлялись на странице Общества «Знание» ВКонтакте.
В команду наставников вошли государственные деятели Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Новак, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Сергей Кравцов, Сергей Собянин, Алексей Кудрин, представители сферы культуры и искусства Юрий Башмет, Алексей Учитель, Дмитрий Харатьян, рэпер Птаха и другие. Ключевыми спикерами от крупнейших предприятий стали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, глава Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный директор — председатель правления «РЖД» Олег Белозеров. Также выступали авторитетные ученые, общественные деятели, психологи, экономисты, преподаватели, знаменитые спортсмены. Спикеры делились своим опытом, рассказывали о трендах, возможностях, существующих проектах и мерах поддержки молодежи.
Записи онлайн-трансляций выложены в открытый доступ на сайте Общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и виртуальном пространстве «КоМета».