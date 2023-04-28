В Просветительском марафоне Знание.Первые приняли участие более 22 тысяч зрителей

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, просветительский марафон дает возможность молодежи пообщаться глаза в глаза с выдающимися наставниками, профессионалами в самых разных сферах. К концу марафона количество лайков, комментариев и репостов в социальных сетях достигло почти 2 млн, что подтверждает актуальность выбранных тем.