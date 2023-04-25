Скандальный перевозчик Виктор Искалин отказался от двух последних маршрутов в Уфе

В декабре того же года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Управления транспорта и связи мэрии Уфы и лишил Искалина лицензии на работу данных маршрутов. Решение суда не устроило частного перевозчика Искалина в связи с чем он подал ходатайство, однако суд пришел к решению не отменять ранее наложенные на маршруты частного перевозчика ИП Искалин обеспечительные меры.