Скандальный перевозчик Виктор Искалин отказался от двух последних маршрутов в Уфе

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Сегодня, 25 апреля, в Уфе приостановлена работа автобусных маршрутов № 118 и 165т, которые обслуживал частный перевозчик Виктор Искалин. Предупреждение об отказе в дальнейшем исполнять обязательства по маршрутам предприниматель направил в Минтранс за месяц, передает слова Виктора Искалина Ufa1.
Решение прекратить обслуживание данных маршрутов предприниматель принял в связи с травлей, которую против него якобы развязало руководство республики.
Mkset обратился за комментарием к Виктору Искалину, а также в Минтранс РБ. А пока напомним, что маршрут №118 осуществлял перевозку пассажиров от площади им. Серго Орджоникидзе до села Балтика, маршрут № 165т связывал Северный автовокзал и село Тавтиманово.
Напомним, что конфликт Виктора Искалина и властями в лице администрации Уфы и Минтранса РБ начался еще в 2021 году. Причиной послужили автобусы маршрутов №272 и 298. Как сообщал сам Искалин, ему не выдавали разрешительные документы на обновленный автопарк.
В декабре того же года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Управления транспорта и связи мэрии Уфы и лишил Искалина лицензии на работу данных маршрутов. Решение суда не устроило частного перевозчика Искалина в связи с чем он подал ходатайство, однако суд пришел к решению не отменять ранее наложенные на маршруты частного перевозчика ИП Искалин обеспечительные меры.
Уже в феврале 2022 года перевозчик потребовал с мэрии Уфы 3,5 млн рублей за отмену маршрута № 298. В этот раз Арбитражный суд Башкирии встал на сторону Искалина, однако обязал управление транспорта и связи администрации Уфы выплатить только 200 тысяч рублей.