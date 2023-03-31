Дорожная месть: в Башкирии перевозчик убрал маршрут после жалоб на езду водителей

Газета «Иглинские вести» между тем сообщает, что маршрут №165 якобы решил сократить маршрут и больше не ездить по Северной объездной. Водитель пассажирам сообщил, что якобы запретила «частникам» ездить по этой дороге некая сотрудница администрации. В администрации же ответили, что запрещать что-либо межмуниципальному маршруту может только Минтранс РБ, а также выдвинули версию о том, что подобное поведение перевозчика может быть реакцией на введение маршрута №1, который забрал у него часть пассажиропотока.