Дорожная месть: в Башкирии перевозчик убрал маршрут после жалоб на езду водителей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Жители села Иглино, а именно микрорайонов Егоровка и Вятка, остались без популярного маршрута №165, который принадлежит частному перевозчику Виктору Искалину. Как отмечают жители в соцсетях, вместо это администрация района запустила муниципальный маршрут №2. Автобусы якобы будут ездить по тому же маршруту, однако интервалы между рейсами пока неизвестны.
Между тем, жители села в социальных сетях оказались недовольны данным решением, обвиняя во всем тех, кто публиковал жалобы на водителей частного маршрута.
— Нужно больше жалоб писать!!! Интересно, писатели каким местом думаете, когда жалуетесь?! Наказываете сами себя в первую очередь и простой народ, тем самым образом, что скоро пешком ходить будем! Спасибо, дорогие писатели, огромное вам спасибо! — Юлия Н.
Звучат в адрес недовольных жителей даже угрозы и расправы — публиковать подобные комментарии мы не будем по этическим соображениям.
К слову, жаловались жители в соцсетях на манеру вождения водителей частного маршрута. В частности, в одном из сообществ села женщина рассказывает об обгоне по встречной полосе.
— Сегодня на остановке «Поликлиника» села в автобус маршрута №1. Сзади подъехал 165-й, мы тронулись, на светофоре остановились (горел красный), так этот горе-водитель обогнал нас по встречной полосе! На красный! На перекрестке, ты что творишь??? Ты — участник дорожного движения, где есть правила! У тебя в автобусе сидят люди! — пишет Евгения В.
Женщина полагает, что авария не произошла по счастливой случайности, ведь дорогу в этот момент могли переходить пешеходы. На этом претензии к маршруту не заканчиваются, Камиль В. рассказывает, что из 165-го автобуса якобы нужно «десантироваться на ходу». Так, на один из комментариев о том, что автобус устраивает «гонки на выживание», ответили в Минтрансе РБ, пообещав провести служебную проверку на маршруте № 165Т «Уфа — Тавтиманово».
Газета «Иглинские вести» между тем сообщает, что маршрут №165 якобы решил сократить маршрут и больше не ездить по Северной объездной. Водитель пассажирам сообщил, что якобы запретила «частникам» ездить по этой дороге некая сотрудница администрации. В администрации же ответили, что запрещать что-либо межмуниципальному маршруту может только Минтранс РБ, а также выдвинули версию о том, что подобное поведение перевозчика может быть реакцией на введение маршрута №1, который забрал у него часть пассажиропотока.
— Межмуниципальные маршруты изменяются, отменяются Госкомитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Соответственно, район на его маршрут и работу повлиять не может. После решения водителей 165 автобуса прекратить охватывать дорогу по Северной объездной, администрация района приняла решение о запуске нового внутрипоселкового автобуса, — сообщили в администрации Иглинского района.
Mkset обратился к владельцу 165-го маршрута, перевозчику ИП Виктору Искалину, а также в пресс-службу Минтранса Башкирии, однако оперативно прокомментировать ситуацию они не смогли.
Напомним, что в 2021 году между частным перевозчиком Виктором Искалиным и властями в лице администрации Уфы и Минтранса РБ, начался конфликт. Причиной послужили автобусы маршрутов №272 и 298. Как сообщал сам Искалин, ему не выдавали разрешительные документы на обновленный автопарк.
В декабре того же года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Управления транспорта и связи мэрии Уфы и лишил Искалина лицензии на работу данных маршрутов. Решение суда не устроило частного перевозчика Искалина в связи с чем он подал ходатайство, однако суд пришел к решению не отменять ранее наложенные на маршруты частного перевозчика ИП Искалин обеспечительные меры.
Уже в феврале 2022 года перевозчик потребовал с мэрии Уфы 3,5 млн рублей за отмену маршрута № 298. В этот раз Арбитражный суд Башкирии встал на сторону Искалина, однако обязал управление транспорта и связи администрации Уфы выплатить только 200 тысяч рублей.