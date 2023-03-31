Скандальный перевозчик в Башкирии прокомментировал обвинения в дорожной мести

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Частный перевозчик Виктор Искалин прокомментировал обвинения в дорожной мести, из-за которой жители микрорайонов Егоровка и Вятка села Иглино остались без популярного маршрута №165.
Напомним, что ранее администрация Иглинского района предполагала, что сокращение маршрута — ответная реакция перевозчика на введение маршрута №1. Однако в беседе с корреспондентом Mkset Виктор Искалин заявил, что перевозчики никак не могут быть конкурентами, хотя бы по той причине, что 165-й маршрут заезжает в Уфу.
— Замглавы Иглинского района [Гафур Кульмурзин — прим. ред.] утверждает, что я объявил войну маршруту №1, там работает один автобус, которого не видно и не слышно. Он утверждал, что пострадал водитель: его догоняют, подрезают, избивают. Я попросил, чтобы пригласили человека, но администрация не захотела доказывать, что я чем-то виноват. Маршрут №1 не идет в Уфу, поэтому никак не может быть нам конкурентом, — Виктор Искалин.
А о том, что перевозчик сам отказался заезжать в микрорайоны Егоровка и Вятка, Виктор Искалин якобы «с удивлением узнал» вчера. В беседе с Mkset он поясняет, что приостановить перевозку пассажиров микрорайонов Егоровка и Вятка пришлось из-за истечения срока разрешительных документов.
Ранее у него якобы была договоренность с бывшим главой Иглинского района Николаем Самойленко, в результате чего 165-му маршруту была выдана дополнительная карта.
— У нас была договоренность с прошлой администрацией, чтобы мы временно помогли вывозить жителей. Нам не сложно, мы готовы помогать. Какое-то время была выдана документация, вопросов никаких не было, жалоб не возникало, — дополняет перевозчик.
Сейчас же без разрешительных документов заезжать в микрорайоны частный перевозчик не может, так как его может ожидать штраф в 300 тысяч, а автобус может быть отправлен на штрафстоянку.
Виктор Искалин подчеркивает, что на данное решение не повлияли ни жалобы на водителей маршрута, ни введение автобуса №1, который, к слову, временно не осуществляет пассажиров из-за затопленной дороги.
Жители села Иглино в социальных сетях предположили, что причина в сокращении маршрута кроется в жалобах, которые несколькими днями ранее появились в местных пабликах. Тогда пользователи сообщали об обгоне по встречной, а также о «гонках на выживание». На жалобы ответили в Минтрансе РБ, пообещав провести проверку. Mkset также обращался в ведомство за комментарием, однако ответ до сих пор не был получен. Сам Искалин заявил, что кроме опубликованной в сообществе фотографии автобуса как-либо других доказательств о нарушениях нет.
— По поводу порядка на маршруте жалоб ни в Минтранс, ни в администрация Иглинского район, ни лично мне практически никогда не поступало, — дополнил Виктор Искалин.
Напомним, что сегодня, 31 марта, администрация Иглинского района анонсировала запуск нового автобусного маршрута №2, который будет охватывать дорогу по Северной объездной и заезжать в микрорайоны Егоровка и Вятка. Муниципалитете также подчеркнул — решение о сокращении маршрута было принято водителями 165-го автобуса.
Mkset направил в администрацию Иглинского района официальный запрос.