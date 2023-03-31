Скандальный перевозчик в Башкирии прокомментировал обвинения в дорожной мести

Жители села Иглино в социальных сетях предположили, что причина в сокращении маршрута кроется в жалобах, которые несколькими днями ранее появились в местных пабликах. Тогда пользователи сообщали об обгоне по встречной, а также о «гонках на выживание». На жалобы ответили в Минтрансе РБ, пообещав провести проверку. Mkset также обращался в ведомство за комментарием, однако ответ до сих пор не был получен. Сам Искалин заявил, что кроме опубликованной в сообществе фотографии автобуса как-либо других доказательств о нарушениях нет.