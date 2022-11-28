Власти заплатят крупную сумму владельцу частных автобусов в Уфе

Арбитражный суд Башкирии обязал управление транспорта и связи администрации Уфы выплатить 200 тысяч рублей в пользу частного перевозчика Виктора Искалина. При этом Искалин наставил на взыскании с ответчика 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Ъ-Уфа".

Сообщается, что заявленная изначальная сумма исковых требований в размере 3,4 миллиона рублей равна сумме убытков, которые предприниматель потерял на фоне того, что в городской администрации ему в течение нескольких недель не выдавали маршрутные карты.

Примечательно, что конфликт между перевозчиком и городской администрацией начался ещё в 2021 году. Тогда в ходе проверок были выявлены нарушения ПДД. Ранее суды удовлетворили иск города с требованием аннулировать свидетельства на перевозки по городским маршрутам под номерами 272 и 298.