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Власти заплатят крупную сумму владельцу частных автобусов в Уфе

Сегодня, 11:34

Власти Уфы выплатят 200 тысяч рублей компенсации частному перевозчику Искалину

Предприниматель в качестве компенсации требовал 3,5 миллионов рублей
Арбитражный суд Башкирии обязал управление транспорта и связи администрации Уфы выплатить 200 тысяч рублей в пользу частного перевозчика Виктора Искалина. При этом Искалин наставил на взыскании с ответчика 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Ъ-Уфа". 

Сообщается, что заявленная изначальная сумма исковых требований в размере 3,4 миллиона рублей равна сумме убытков, которые предприниматель потерял на фоне того, что в городской администрации ему в течение нескольких недель не выдавали маршрутные карты. 

Примечательно, что конфликт между перевозчиком и городской администрацией начался ещё в 2021 году. Тогда в ходе проверок были выявлены нарушения ПДД. Ранее суды удовлетворили иск города с требованием аннулировать свидетельства на перевозки по городским маршрутам под номерами 272 и 298.

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