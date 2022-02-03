Арбитражный суд Башкирии не вернул ИП Искалин свидетельства на маршруты № 272 и 298

После того как иск администрации был удовлетворен, проблемы начались и у руководительницы ассоциации перевозчиков Башкирии Натальи Тептеревой. Спустя несколько дней после решения суда Тептерева в социальных сетях сообщала об угрозах в свой адрес, также в беседе с корреспондентом Тептерева сообщила и о угрозах в адрес ее покойной матери, которая скончалась около 10 лет назад. Неизвестно с чем были связаны и от кого исходили угрозы, однако стоит отметить, что перевозчик в противостоянии с городской администрацией не сдавался и использовал все возможные способы привлечь к ситуации с частными перевозчиками Уфы. Сам Искалин и водители, работающие на прежде принадлежавших ему маршрутах, записывали обращение к главе СК России Бастрыкину, а также обращались в прокуратуру и в федеральную антимонопольную службу.