«Забудьте навсегда»: почему 13-летняя девочка в школе в Иглино решала проблемы ножом

Однако источники Mkset, близкие к школе и администрации района, не так однозначны в характеристике школьниц. По словам нашего собеседника, пожелавшего сохранить анонимность, девочка, которая взяла в руки нож, воспитывается в многодетной семье. Воспитывает девочку не родной отец, а отчим, но мужчина в семье есть. По словам источника, нападавшая с ножом школьница никогда не выделялась плохим поведением, училась средне, а в нынешнем году и вовсе начала "подтягиваться" по учебе. Тихая, не слишком общительная, если не сказать замкнутая семиклассница постоянно рисовала и увлекалась аниме.