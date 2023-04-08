«Забудьте навсегда»: почему 13-летняя девочка в школе в Иглино решала проблемы ножом

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В 30 километрах от Уфы расположено село Иглино. По данным переписи населения 2021 года, в селе живут более 30 тысяч жителей, что превышает даже количество жителей в некоторых городах Башкирии. Близость к столице республики и ряд других факторов делают Иглино активно развивающимся, туда тянет инвесторов и бизнесменов, еще бы — самое большое село в регионе. Но 5 апреля в Иглино произошел инцидент, который поместил село в центр внимания. Но такого внимания не хотел бы никто.
Официальные данные — 5 апреля в 14:30 в школе № 2 села Иглино на перемене 13-летняя ученица седьмого класса достала кухонный нож и напала с ним на одноклассниц, девочек 13 и 14 лет. К счастью, школьницы пострадали не сильно, медики оказали им помощь и отправили домой. Девочки сейчас находятся дома, а нападавшая вместе с мамой - в больнице под наблюдением врачей.
Сквозь частный сектор, в котором смешаны добротные коттеджи, хлипкие хибары и даже воткнуты многоквартирные дома, уже виднеется та самая школа. Кажется, что все вокруг обсуждают только единственную тему. Вот навстречу идет бабушка с внуком-первоклассником. Поравнявшись со знакомой, женщина без лишних слов начинает делиться сплетнями о «поножовщине в иглинской школе», которые услышала в продуктовом магазине. Женщины винят во всем систему образования и то, что учителям из-за бумажной волокиты некогда заниматься детьми. А вердикт обе вынесли однозначный — «затравили девчонку».
На пороге школы № 2 учеников встречает охранница. Женщина предпенсионного возраста в зеленой форме спрашивает у школяров, во сколько у них начинаются уроки, и, услышав ответ, говорит, что заходить в школу им еще рано. На просьбу пропустить нас к директору она любезно согласилась узнать у завуча, выйдет ли он пообщаться с журналистом. Коротаем ожидание, беседуя с детьми.
— Нашего одноклассника оставили после уроков, и он что-то знает [о нападении]. А мы нет, мы уже ушли. Это уже третья смена была, — беззастенчиво рассказывают младшеклассники.
Вернувшаяся охранница предсказуемо объясняет, что завуч выйти не может, а директора и вовсе нет на месте. Школа оказалась неприступна.
В администрации Иглинского района было многолюдно. На встречу к нам вышел первый заместитель главы района Андрей Коннов. Вместе с начальником информационно-аналитического отдела Оксаной Игнатьевой они рассказали о происходящем.
— 5 апреля у нас произошло чрезвычайное происшествие. Один ребенок напал на двоих своих одноклассников, ножом нанес телесные повреждения, соответственно, по СМИ сразу разлетелась информация о том, что это произошло в нашем районе. Причем некоторые СМИ сразу стали давать и оценку произошедшему. В том числе публиковалась непроверенная информация и о причинах случившегося, — рассказал Андрей Коннов.
На следующий день, 6 апреля, в администрации состоялось заседание рабочей группы по вопросам профилактики случаев травли в детских учреждениях. Приезжали депутаты Госсобрания Башкирии Раиль Асадуллин, Альфис Гаязов, заместитель спикера башкирского Курултая Тамара Тансыккужина, а также омбудсмен по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. Разумеется, на встрече были и представители школы — директор, руководитель класса, где произошел инцидент, и школьный психолог. На заседании разобрали, как складывались отношения у детей в классе, были ли конфликты, что могло послужить причиной произошедшего.
— Мы выяснили, что все не так просто и однозначно. Никаких заключений сейчас давать нельзя, в первую очередь для того, чтобы не навредить ни детям, ни родителям. Следственные органы и комиссия дадут итоговую оценку по ситуации и ознакомят с ней. Сейчас пострадавшие девочки дома и чувствуют себя стабильно. Девочка, которая совершила правонарушение, находится с мамой в медучреждении, с ними работают специалисты. Семьи всех девочек благополучные, спокойные, ни на каких учетах у нас они не состояли. Никакого асоциального поведения за ними ранее не замечалось, так что пока все выводы преждевременны, — разъяснил Коннов.
Пока неизвестно, какие выводы сделала комиссия, однако, по словам школьников, с которыми удалось пообщаться Mkset, никто с ними произошедшее обсуждать не стал. Вместо этого, по словам детей, случившееся просто решили замолчать, будто делая вид, что ничего не было.
«Забыть об этом навсегда», — так ученикам, с их слов, предложили сделать в школе.
Однако источники Mkset, близкие к школе и администрации района, не так однозначны в характеристике школьниц. По словам нашего собеседника, пожелавшего сохранить анонимность, девочка, которая взяла в руки нож, воспитывается в многодетной семье. Воспитывает девочку не родной отец, а отчим, но мужчина в семье есть. По словам источника, нападавшая с ножом школьница никогда не выделялась плохим поведением, училась средне, а в нынешнем году и вовсе начала "подтягиваться" по учебе. Тихая, не слишком общительная, если не сказать замкнутая семиклассница постоянно рисовала и увлекалась аниме.
В министерстве образования Башкирии заявили, что нападавшая девочка состояла на учете у психолога, и с ней проводилась профилактическая работа в течение года. Однако, по словам собеседников, школьный психолог помогал ребенку проработать проблему замкнутости. В сравнении со словосочетанием «состояла на учете» это выглядит менее устрашающе. Как бы то ни было, теперь работа школьного психолога будет проанализирована, в самом министерстве создана комиссия по выявлению причин произошедшего в иглинской школе.
Собеседник издания рассказал и о том, что правоохранители сразу же изучили социальные сети девочки, чтобы понимать, связан ли поступок ребенка с какими-либо субкультурами или сообществами, в которых детей принуждают совершать страшные вещи. К счастью, ничего подобного в соцсетях ребенка замечено не было.
Выяснилось, что глава Иглинского района Гюзель Насырова сейчас находится в отпуске. Несмотря на то, что ее официальные соцсети продолжают обновляться, о произошедшем в районе, за который она отвечает, она публично не проронила ни слова. Страницы ВКонтакте и канал в telegram пестрят лишь привычными для районного чиновника анонсами мероприятий и новостями о гуманитарном конвое. Прокуратура уже внесла ей представление.
По словам иглинцев, за школой №2, где произошел кровавый инцидент, закрепилась дурная слава. Говорить с журналистом соглашались только анонимно, опасаясь возможной травли в адрес себя и детей. По словам собеседников, знакомых с обстановкой, в так называемой школьной жизни активное участие принимают и родители обучающихся. Их активное обсуждение, а подчас и осуждение одноклассников собственных детей и их родителей в школьных чатах, по мнению разговорившихся иглинцев, может подталкивать «неокрепшие умы» к травле. Чувствуется — наболело.
Один из собеседников вспоминает случай, как после детской ссоры в школу якобы пришел один из родителей и начал разборки с чужим ребенком прямо в здании школы. Как агрессивный мужчина смог проникнуть в учебное заведение, минуя охрану, неясно. Достоверность этой информации Mkset подтвердить не может - чтобы узнать, был ли зарегистрирован подобный инцидент в полиции, издание направило письменный запрос в пресс-службу МВД Башкирии.
Тем не менее это не помешало стать школе самой лучшей в районе по итогам 2021-2022 учебного года. Сам собой напрашивается вопрос: если подобным образом дела обстоят в «лучшей школе», то что же происходит во всех остальных?
Знакомая семьи девочки, напавшей на одноклассниц, с уверенностью заявляет, что девочку травили годами и ненависть в классе была «классовой». Якобы ребенок слышала в свой адрес претензии об отсутствии маникюра, наличия очков и внешнего вида, который отличается от остальных. Косвенно эту версию подтверждает ученик данной школы, отметивший, что «над девчонкой стебались».
Примечательно, что прокуратура уже проявляла интерес к данному учебному заведению. Надзорное ведомство проводило проверку исполнения законодательства при организации условий для безопасного пребывания учащихся в школе. Выяснилось, что школа №2 не принимала меры по обеспечению безопасных условий пребывания учащихся в должном объеме. Речь может идти об отсутствии рамки-металлодетектора и турникета.
Позднее прокуратура возбудила уголовное дела по статье "халатность" — по версии следствия, "указанное происшествие стало возможным в том числе вследствие небрежного отношения к исполнению работниками школы своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учащихся на территории школы".
Комментируя произошедшее, психоаналитик из Уфы Юлия Хакимова вспоминает февральскую историю из подмосковных Химок, где пятиклассница нанесла около 100 ударов ножом бывшей подруге в туалете школы. Хакимова не исключает, что произошедшее в школе в Иглино наглядно демонстрирует так называемое «социальное заражение» и привлекает внимание к тому, что взрослым необходимо крепко задуматься о том, как правильно говорить о подобных происшествиях, чтобы дети понимали, что насилие неприемлемо, а не «вдохновлялись» на подобные поступки, которые могут заканчиваться трагедией для всех участников.
Также очень важным Юлия Хакимова называет вопрос того, как ребенок выражает свою агрессию.
— Если девочка действительно подвергалась буллингу, или же как таковой травли не было, но её как-то отвергали и она от этого страдала, то это недоработка социально-психологической службы школы. Тем более что в культуре у самих детей нет привычки приходить и просить о помощи, говорить, что ему плохо.
Юлия Хакимова полагает, что учителя не всегда видят то, что происходит с ребёнком. А если и видят, то ребенка «перенаправляют» к психологу или социальному педагогу. Однако нужный результат в итоге получается не всегда, тем более что для подростков характерны аффективные реакции.
— Представьте, сколько у этой маленькой девочки было внутри обиды и ненависти, если она «разрядку» таким страшным образом поставила выше, чем законы и правила. Да, подростки бывают очень жестоки, но, по сути, мы видим ситуацию, когда подростку было плохо, — считает Юлия Хакимова.
Напоминает специалист и о том, что «ребенок учится тому, что видит у себя в дому». По словам психоаналитика, если в семье папа может ударить маму или же родители применяют физическую силу, происходит нормализация насилия. Так что на самом деле профилактика в первую очередь начинается в семье, а насилие порождает насилие.
— Но самое главное — это правильное информационное поле. Здорово, когда в новостях освещается, что одиннадцатиклассник из Башкирии победил на всемирной Олимпиаде. Тогда другие дети будут с этим тоже бессознательно идентифицироваться. А когда мы в новостях тиражируем подобные страшные истории, мы детям рассказываем о том, как можно выпустить пар и оказаться в центре внимания, — считает Юлия Хакимова.
А пока в новостях превалируют негативные события, полагаем, что каждому родителю было бы не лишним поговорить со своим ребенком по душам и вспомнить, что чужая душа - потемки, а подростковая и вовсе темный лес. Как знать, возможно, не так страшно, когда дети позволяют себе яркие негативные эмоции. Слезы и крики все же лучше, чем кровь. А жизнь и здоровье важнее оценок в школе и послушания.