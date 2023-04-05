Появилось видео, как девочка наносит удары ножом одноклассницам в школе в Иглино

Появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в школьном классе в одной из школ Иглино, где сегодня произошел вопиющий случай – 13-летняя ученица 7 класса посреди урока встала и начала бить ножом своих одноклассниц, девочек 13 и 14 лет.