Появилось видео, как девочка наносит удары ножом одноклассницам в школе в Иглино

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в школьном классе в одной из школ Иглино, где сегодня произошел вопиющий случай – 13-летняя ученица 7 класса посреди урока встала и начала бить ножом своих одноклассниц, девочек 13 и 14 лет.
Запись обнародовали журналисты программы «Вести». Примечательно, что один из учеников на видео пытается защищаться стулом, когда большая часть детей в панике разбегается.
Напомним, по официальным сообщениям профильных ведомств инцидент произошел 5 апреля в 14:30. В результате пострадали две девочки, им была оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась.