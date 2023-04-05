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Появилось видео, как девочка наносит удары ножом одноклассницам в школе в Иглино

5 апреля 2023, 15:30
Фото: 1MI
Урок шел, дети сидели за партами, но девочка резко встала и ударила ножом одноклассницу.

Появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в школьном классе в одной из школ Иглино, где сегодня произошел вопиющий случай – 13-летняя ученица 7 класса посреди урока встала и начала бить ножом своих одноклассниц, девочек 13 и 14 лет. 

Запись обнародовали журналисты программы «Вести». Примечательно, что один из учеников на видео пытается защищаться стулом, когда большая часть детей в панике разбегается.

Напомним, по официальным сообщениям профильных ведомств инцидент произошел 5 апреля в 14:30. В результате пострадали две девочки, им была оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Дети#Новости Уфы#Происшествия#Видео
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