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Было очень много крови: Стали известны подробности поножовщины в школе в Иглино

5 апреля 2023, 13:57
Фото: 1MI
Девочки которые дежурили в столовой велели детям разойтись по классам.

Корреспондент телепрограммы «Честно говоря» на телеканале БСТ побывал в школе в селе Иглино, где сегодня произошел вопиющий случай — 7-классница нанесла ножевые ранения своим одноклассницам. Случившееся уже проверяют правоохранители, включая надзорные органы. На месте событий журналисты выяснили подробности происшествия у ученицы школы, одноклассницы которой видели что произошло.

Видео: телепрограмма "Честно Говоря" на БСТ

Помимо того, что инцидент произошел в столовой, а одна из девочек получила 4-сантиметровое ранение (в длину или в глубину не уточняется, однако как уже сообщал Mkset девочкам не понадобилась госпитализация), известно и о том, что девочки, которые стали свидетелями произошедшего в столовой велели всем детям разойтись по классам.

Главным вопросом сейчас остается вопрос о том как 13-летняя 7-классница смогла пронести нож в учреждение. Но есть и другой важный вопрос, что побудило девочку совершить столь необдуманный поступок.

Напомним, нынешней весной поножовщина у школьников Уже фиксировалась в Уфе. В марте двое 6-классников в гостях у одного из них попали в странную ситуацию, в результате которой один из детей получил раны ножом и попал в реанимацию.

Сегодняшнее происшествие в Иглино на контроле прокуратуры, СК начал доследственную проверку, а с 13-летней девочкой с ножом сразу после инцидента работали полицейские.

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