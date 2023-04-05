Было очень много крови: Стали известны подробности поножовщины в школе в Иглино

Помимо того, что инцидент произошел в столовой, а одна из девочек получила 4-сантиметровое ранение (в длину или в глубину не уточняется, однако как уже сообщал Mkset девочкам не понадобилась госпитализация), известно и о том, что девочки, которые стали свидетелями произошедшего в столовой велели всем детям разойтись по классам.