Было очень много крови: Стали известны подробности поножовщины в школе в Иглино

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Корреспондент телепрограммы «Честно говоря» на телеканале БСТ побывал в школе в селе Иглино, где сегодня произошел вопиющий случай — 7-классница нанесла ножевые ранения своим одноклассницам. Случившееся уже проверяют правоохранители, включая надзорные органы. На месте событий журналисты выяснили подробности происшествия у ученицы школы, одноклассницы которой видели что произошло.
Помимо того, что инцидент произошел в столовой, а одна из девочек получила 4-сантиметровое ранение (в длину или в глубину не уточняется, однако как уже сообщал Mkset девочкам не понадобилась госпитализация), известно и о том, что девочки, которые стали свидетелями произошедшего в столовой велели всем детям разойтись по классам.
Главным вопросом сейчас остается вопрос о том как 13-летняя 7-классница смогла пронести нож в учреждение. Но есть и другой важный вопрос, что побудило девочку совершить столь необдуманный поступок.
Напомним, нынешней весной поножовщина у школьников Уже фиксировалась в Уфе. В марте двое 6-классников в гостях у одного из них попали в странную ситуацию, в результате которой один из детей получил раны ножом и попал в реанимацию.
Сегодняшнее происшествие в Иглино на контроле прокуратуры, СК начал доследственную проверку, а с 13-летней девочкой с ножом сразу после инцидента работали полицейские.