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«Школы не выносят сор из избы»: Курултай Башкирии займется буллингом в школах

13 марта 2023, 08:14
Фото: 1MI

Курултай Башкирии займется буллингом в школах и донесет о неанонимном Интернете

Парламентарии создали рабочую группу по профилактике травли и хотят донести до детей не анонимность сетей.

В Башкирии власти взялись за ситуацию с буллингом или же травлей в школах. В региональном парламенте в скором времени появится рабочая группа для профилактики такого явления в образовательных учреждениях, которые, как сказано в пресс-релизе Курултая, на данный момент не предают огласке подобные даже вопиющие случаи.

Распоряжение о создании рабочей группы уже подписано председателем башкирского парламента Константином Толкачевым. Возглавит группу его зам Тамара Тансыкужина.

Заниматься проблемой, которую пока еще принято замалчивать и не замечать, будут специалисты различных ведомств, от министерства образования Башкирии до детского омбудсмена, также заниматься вопросом будет и госкомитет по молодежной политике и городские и районные управы образования, также проблемой будут заниматься и те, кто ближе всего к проблеме директора школ и представители СМИ, которые порой и «выносят сор из избы». В составе рабочей группы указаны представители Агентства по печати и СМИ.

— Перед рабочей группой стоит первоочередная задача — «сверить часы», собрать мнения, понять, в какой точке мы находимся и какие у нас есть наработки, — сообщается в пресс-релизе на сайте.
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#Буллинг#Дети#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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