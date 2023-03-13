«Школы не выносят сор из избы»: Курултай Башкирии займется буллингом в школах

Заниматься проблемой, которую пока еще принято замалчивать и не замечать, будут специалисты различных ведомств, от министерства образования Башкирии до детского омбудсмена, также заниматься вопросом будет и госкомитет по молодежной политике и городские и районные управы образования, также проблемой будут заниматься и те, кто ближе всего к проблеме директора школ и представители СМИ, которые порой и «выносят сор из избы». В составе рабочей группы указаны представители Агентства по печати и СМИ.