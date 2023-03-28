Актер из Уфы Аскар Нигамедзянов сыграл в финале популярного сериала

— Это была очень душевная история, — рассказал Аскар Нигамедзянов. — Мы работали в прекрасной команде и теплой атмосфере. Со всеми было приятно работать, особенно отмечу знакомство с Юрой Борисовым, конечно же. Он настоящий профессионал, и у него есть чему поучиться, — признался уроженец Уфы. Увидеть Нигамедзянова на экране можно будет с 10 апреля в 20 часов на канале ТНТ.