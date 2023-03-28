Актер из Уфы Аскар Нигамедзянов сыграл в финале популярного сериала

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
29-летний актёр из Уфы Аскар Нигамедзянов появился в финале сериала «Ольга» на ТНТ, съемки которого завершились летом 2022 года. Персонаж Аскара Нигамедзянова по прозвищу Куба оказался другом российского актера Юры Борисова по имени Лев. Куба подталкивает борца за справедливость Льва к помощи людям. Известно, что в конце концов персонаж Нигамедзянова обретет личное счастье, но при этом удивится тайнам из прошлого своего друга Льва. Их ждут комедийно-драматические приключения.
— Это была очень душевная история, — рассказал Аскар Нигамедзянов. — Мы работали в прекрасной команде и теплой атмосфере. Со всеми было приятно работать, особенно отмечу знакомство с Юрой Борисовым, конечно же. Он настоящий профессионал, и у него есть чему поучиться, — признался уроженец Уфы. Увидеть Нигамедзянова на экране можно будет с 10 апреля в 20 часов на канале ТНТ.
Напомним, Аскар Нигамедзянов учился в БашГУ на филфаке, после чего перевелся в Санкт-Петербург и поступил в МХАТ в Москве. Учился в студии Константина Хабенского. В Уфе Аскар известен также как поэт. На сегодня Нигамедзянов снялся уже более чем в 30 фильмах — среди них «Колл-центр», «Гоголь. Страшная месть», «Мир, дружба, жвачка». Ранее Аскар рассказал Mkset о жизни и о профессии.