Буцаев сообщил о планах РЭО по внедрению на ЭТП нового модуля — страхования

«‎Уже на этой неделе мы анонсируем новый инструмент, который позволит получать анализ динамики цен на заданные фракции товаров или услуг, выставленных на площадке. Также появится возможность выбирать отдельные регионы и анализировать ценовую динамику по заданным координатам. Кроме того, у пользователей появится возможность получать процентное соотношение представленных на ЭТП товаров или услуг, что может быть полезным для стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на площадке»‎, — сообщил он.