Буцаев сообщил о планах РЭО по внедрению на ЭТП нового модуля — страхования

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Это станет возможным благодаря новому модулю, который будет добавлен на площадку Российским экологическим оператором (РЭО).
«В ближайшее время мы внедрим на ЭТП новый модуль — страхование. Участники площадки смогут страховать свои сделки», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев, передает 360tv.
По его словам, эта опция позволит уменьшить риски и, соответственно, увеличить запросы на покупку услуг по выполнению нормативов утилизации. Буцаев отметил, что все утилизаторы, которые зарегистрированы на площадке, — это проверенные партнеры, они входят в реестр РЭО. Утилизаторы могут предоставлять свои услуги по выполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Теперь их услуги будут застрахованы.
Кроме того, Российский экологический оператор скоро запустит еще один модуль на своей электронной торговой площадке — анализа динамики цен. Об этом рассказал руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов.
«Уже на этой неделе мы анонсируем новый инструмент, который позволит получать анализ динамики цен на заданные фракции товаров или услуг, выставленных на площадке. Также появится возможность выбирать отдельные регионы и анализировать ценовую динамику по заданным координатам. Кроме того, у пользователей появится возможность получать процентное соотношение представленных на ЭТП товаров или услуг, что может быть полезным для стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на площадке», — сообщил он.
РЭО запустил электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных ресурсов в сентябре 2022 года. Выставляемые на ЭТП вторсырье и ресурсы пользователи могут покупать и продавать, а также заключать сделки на переработку, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. На сегодняшний день к площадке присоединились более 650 предприятий сферы обращения с отходами, общая сумма выставленных лотов — 674 миллиона рублей.
Также ранее на ЭТП был добавлен модуль кредитования. Первым такую услугу пользователям площадки начал предоставлять Абсолют Банк. Однако вскоре участники ЭТП будут сами выбирать, с каким банком им удобнее сотрудничать. Кроме того, они смогут получать льготные ставки и другие выгодные условия кредитования.