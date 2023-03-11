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Posted 11 марта 12:27

Published 11 марта 12:27

Modified 17 февраля 12:27

Updated 17 февраля 12:27

РЭО: Участники отрасли обязаны вносить данные о ТКО в спецсистему учета с 1 сентября

11 марта 2023, 12:27
Фото: 1MI
В Российской Федерации в первом полугодии текущего года начнет работать единая IТ-платформа учета твердых коммунальных отходов (ТКО).

Новая система гарантирует комплексный мониторинг и контроль отрасли. Она станет аккумулировать все сведения по профилю ТКО. Об этом информирует newsnn.ru.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев считает, что для повышения прозрачности отрасли обращения с ТКО в государстве необходимо создать определенный стандарт. Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации уже утвержден приказ с требованиями к формам и форматам предоставления информации во ФГИС УТКО.  Министерство юстиции его зарегистрировало.

Новая система создана для того, чтобы в российских регионах смогли быстро вносить сведения о местах скопления мусора. Агрегирование сведений позволит повысить  уровень планирования и контроля в сфере обращения с ТКО, пояснил глава РЭО.

Регионы станут высылать данные об источниках образования мусора и местах его накопления. Субъекты будут сообщать об осуществлении раздельного накопления, об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения мусора, о балансах количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения мусора, о схеме потоков, нормативах накопления и об измерениях количества мусора. Учреждения исполнительной власти в регионах, местные операторы, операторы объектов обращения с ТКО и РЭО станут передавать информацию по своей части.

В профильном приказе содержатся таблицы со списком данных, которые все участники отрасли должны вносить во ФГИС УТКО. Стандартизация таблиц с информацией должна позволить разработать в рамках системы электронную модель федеральной схемы. В нее включат главные сведения территориальных схем.

По словам заместителя гендиректора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, за счет объединения всех имеющихся в отрасли данных в контуре единой IТ-площадки удастся сформировать полноценную картину о системе обращения с мусором в России. Запуск этого проекта очень важен.

Когда ФГИС УТКО введут в эксплуатацию, предоставление данных в нее превратится в обязанность. За отсутствие или неверную информацию начнут накладывать штрафы. Действие приказа начнется с первого сентября нынешнего года. В течение 30 суток участники отрасли обязаны внести сведения во ФГИС УТКО.

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